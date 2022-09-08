Мода и спорт: бренд Андре Тана и Федерация водного поло презентовали капсульную коллекцию футболок

Украинская sustainable-бренд от дизайнера Андре Тана RDNT и Федерация водного поло выпустили капсульную коллекцию.

Все средства от продажи футболок коллаборации будут направлены в благотворительную платформу dobro.ua для помощи детям, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях Украины. Денежные средства будут направлены на закупку лекарств, расходных материалов и необходимого медицинского оборудования. Также в рамках коллаборации планируется оказание гуманитарной помощи детям переселенцам и их семьям.

"Идея коллаборации бренда и Федерации водного поло возникла неслучайно. RDNT – это бренд счастья, а человек максимально счастлив, когда он в воде. "Вода" – название нашей первой коллекции. И когда я побывал на игре в водное поло, я понял, что игроки так же кайфуют от того, что они делают, они счастливы, они играют с большим энтузиазмом. Я увидел этот драйв, это настроение, это счастье и понял, что именно с водным поло мы должны сделать коллаборацию для благородной цели. Получилось круто, мы получили настоящий кайф и радость", – сказал Андре Тан.

"Поскольку в стране продолжается полномасштабная война и поводов радоваться не так много, победы на спортивном фронте – это радость и одновременно доказательство, что украинцы побеждают на всех фронтах. Мы стремимся привлечь как можно больше внимания к водному поло в Украине. И я думаю, что коллаборация с модным брендом является еще одним хорошим способом заинтересовать как можно более широкую аудиторию этим прекрасным видом спорта и одновременно собрать средства для помощи пострадавшим от войны детям", — сказал президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев.

Напомним, ко Дню Независимости украинский дизайнер Андре Тан представил социальный проект, чтобы показать храбрость обычной украинской женщины.

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