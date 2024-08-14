Мода прошлого: что носили украинки в 1960-1980 годах

Мы собрали несколько ретро-фотографий, по которым можно отследить, что носили украинки в те годы, и что было модно.

В прошлом веке, хотя местные понятия моды очень отличались от того, что происходило в остальных частях мира, все же существовали свои тренды и это очень заметно по старым фотографиям. В разных городах Украины молодые женщины и девушки очень любили яркие юбки, каблуки и интересные сумки.

Киев

В столице летом женщины и девушки предпочитали легкие юбки длина которых менялась в соответствии с временем. Например, на фотографиях 70-х можно рассмотреть юбки ниже колен, приталенные платья и джинс - короткие мини.

1983 год / Фото: Getty Images

Также на киевских модницах можно заметить легкие топы, а вот босоножки они часто сочетали с белыми носками.

1976 год / Фото: Getty Images

Одесса

В солнечной Одессе можно также рассмотреть платья с цветочными принтами, полосками, приталенные юбки-карандаши.

1970 год / Фото: Getty Images

Львов

Это фотография конца 60-х годов и брюк в то время на женщинах не увидеть, однако платья все очень яркие. Длина юбки не доходит выше колен, но несмотря на львовскую брущатку, практически все дамы на каблуках.

1967 год / Фото: Getty Images

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