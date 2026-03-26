Издание Woman&Home утверждает, что фруктовые и овощные принты — самый игривый микротренд весны-лета 2026 года, который уже заполонил масс-маркет и гардеробы модниц. И если жизнь подбрасывает вам лимоны, самое время их носить.

Мода в этом сезоне становится легче, веселее и несколько ироничнее. Пока классические горошек и полоска уверенно держат позиции среди главных трендов весны-лета 2026, на подиумах и в магазинах появляется что-то новое, а именно, «съедобный» принт.

От ярких лимонов до сочных помидоров, индустрия моды буквально расцветает гастрономическими мотивами. И хотя это может звучать неожиданно, такие вещи легко вписываются в повседневный гардероб и добавляют образу настроения.

Фруктовые и овощные принты — это рисунки с фруктами и овощами, которые в этом сезоне появляются на платьях, рубашках, юбках и даже аксессуарах. Среди фаворитов лимоны — яркие, «цитрусовые» акценты, бананы — создают солнечное и несколько ироничное настроение, и помидоры — сочные и насыщенные цвета.

Интересно, что такие вещи можно найти во всех ценовых сегментах, от доступного массмаркета до дизайнерских коллекций. И главное, что этот тренд не про серьезность, он про игру, легкость и удовольствие от одежды.

Как работает тренд

Несмотря на свою «нестандартность», истинные принты имеют несколько сильных сторон:

Они поднимают настроение. Сложно не улыбнуться, когда вы смотрите на одежду с фруктами или овощами. Это модный антидот против скуки.

Они не менее универсальны, чем цветы. Так же как и флористические, «съедобные» принты легко интегрируются в гардероб, кроме того, они выглядят свежо.

Они добавляют индивидуальности, такой принт сразу выделяет образ и делает его более живым.

Как носить, чтобы стильно выглядеть

Главное правило — баланс.

Чтобы образ выглядел взрослым и элегантным, стоит сочетать яркий принт с базовыми вещами, избегать других активных узоров и делать ставку на минимализм в деталях

Идеальные сочетания — «съедобный» верх и белая рубашка, платье с принтом и изысканные аксессуары, юбка с фруктами и синие джинсы.

Такой подход позволяет образу быть гармоничным, а не перегруженным. Принт становится главным героем и именно это делает его эффектным.

«Съедобный» принт — не просто еще один сезонный тренд, а напоминание, что мода может быть легкой, игривой и немного беззаботной. В мире, где часто преобладают сдержанные цвета и минимализм, такие вещи возвращают эмоции и делают гардероб живым.

Поэтому если хочется освежить стиль без радикальных изменений, начните с малого, а именно, добавьте в свой образ немного лимонов, томатов или бананов.