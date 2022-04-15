Мода войны: топ-5 вещей из армейского гардероба, которые стали культовыми

Предлагаем вспомнить популярные предметы одежды, которые начали свой путь в качестве одежды для военных.

В гардеробе многих из нас присутствуют различные вещи с необычными названиями, но задумывались ли вы об их истинном происхождении? Очень часто эти популярные предметы одежды на самом деле вошли в моду из-за войн, дефицита и настроений в обществе. Сегодня мы собрали для вас пять ярких предметов армейской моды, которые на протяжении десятков лет являются трендами фэшн-мира.

Кардиган

Эта теплая кофта на пуговицах - незаменимая вещь в базовом гардеробе каждого мужчины и женщины, однако свою историю кардиган начал еще в IX веке, и носили его рыбаки, простые люди из Франции и Великобритании. Привычное нам название данный вид одежды получил от имени британского графа Джеймса Томаса Браднелла, лорда Кардигана. Во время Крымской войны 1854 года, при Балаклавском сражении, Браднелл якобы надевал под мундир кофту без ворота, чтобы согреться, но при этом выглядеть по-прежнему опрятно. Также этот предмет одежды стали носить и его солдаты. Когда война закончилась, солдаты стали называть вязаный жакет в честь графа - кардиган.

Джеймс Томас Браднелл, лорд Кардиган / Getty Images

Популяризировал кардиган французский модельер Коко Шанель. Она якобы "ненавидела, как мужские свитеры с узким воротником портили ей прическу, когда она натягивала их через голову", поэтому начала носить кардиган. Различные интерпретации кардигана на протяжении многих лет прослеживаются в коллекциях этого бренда.

Chanel / Associated Press

Getty Images

Тренч Burberry

В последние годы тренч цвета кэмел и клетчатой подкладкой стал базовой вещью, которая должна быть в гардеробе и мужчины, и женщины, однако свою историю эта вещь начала еще в годы Первой мировой войны. Первоначально такой плащ был разработан для офицеров британской армии и незаменимым стал во время использования в окопах.

Тренч был разработан двубортными, с 10 пуговицами, широкими лацканами, ветрозащитной накладкой и карманами на пуговицах. Дополняли его пояс с пряжкой на талии, манжеты на запястьях, которые также застегиваются, чтобы вода не стекала по предплечью при использовании бинокля под дождем. Пальто часто имеет погоны с застежкой на пуговицы, которые были функциональны в военном контексте. Тренч обычно носили как ветровку или как дождевик. Также плащ активно использовался и во время Второй мировой войны.

Тренч Burberry / Getty Images

Тренч Burberry так сильно нравился солдатам, что его активно носили и в мирное время, поэтому он стал исключительно гражданской одеждой. Как только Томас Берберри увеличил пошив тренчей и открыл несколько бутиков, популярность вещи очень выросла. К 60-м годам тренч уже успел засветиться в фильмах "Касабланка" и "Завтрак у Тиффани".

Показ Burberry весна-лето 2022 / Getty Images

Тренч Burberry / Associated Press

Куртка M-65

"Американка", или M-65, - еще одна военная куртка, вид которой почти не изменился со времен Вьетнамской войны. Разработана эта куртка была на замену неудобным курткам "парсонс", правда, прежде чем она появилась было еще несколько версий: М-43, М-50, М-51. Эти модели успешно служили солдатам во время Второй войны и после нее, а вот M-65 уже предназначалась для солдат, отправленных во Вьетнам с его дождливым климатом и суровыми условиями предгорья. Поэтому дизайн был разработан максимально так, чтобы защитить солдата от дождя. Куртка позиционировалась как "полевая куртка для холодной погоды".

Куртка М-65 в современной интерпретации / Getty Images

После войны получила широкую популярность и в обычной жизни из-за стильного вида и практичности. Особый пик популярности пришел после того, как она была использована в фильмах "Рокки" и "Таксист". Также M-65 носила Кейт Мосс.

Роберт Де Ниро в фильме "Таксист" / Getty Images

Сильвестр Сталлоне. Кадр из фильма "Рокки"

Куртка А-2

A-2 - это американская военная летная куртка, первоначально разработанная для летчиков ВВС США времен Второй мировой войны. Именно эта куртка является прародителем современных стильных кожаных курток и бомберов.

Разработаны были A-2, чтобы защищать пилотов от погодных условий, сохранять в тепле. А-2 выдавалась молодому офицеру ВВС после окончания начального курса, но до сдачи выпускных экзаменов. В подкладку курток вшивались карты местности, где проводилась операция, при крушении самолета они теоретически должны были помочь летчику в навигации. По сути, куртка офицера - это было своего рода произведение искусства, ведь они сами часто добавляли или меняли нашивки эскадрилий, свои отличительные знаки. Бомбардировщики же добавляли небольшие нашивки в виде бомб к правой передней части курток, указывая на количество выполненных ими вылетов. Куртка для летчиков того времени была гордостью.

Куртка А-2 / Getty Images

Getty Images

Шинель

Теплое тонкое шерстяное пальто - важная вещь гардероба. Этот предмет верхней одежды можно носить с чем угодно и выглядеть при это стильно, однако свое начало уже классическое шерстяное пальто с лацканами тоже взяло с верхней армейской одежды, более известной как шинель.

Изначально это было форменное пальто военнослужащего. Дизайн вещи включал складки на спине, хлястик, двубортный крой, крупные пуговицы в два ряда и обязательно отложной воротник. Сегодня такое пальто - классика.

Джон Леннон в шинели / Getty Images

Теобальд фон Бетман-Гольвег в шинели / Getty Images

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