Модная обувь для осени и зимы 2025 года: на что обратить внимание

Модная обувь для осени и зимы 2025 года / © Getty Images

В моду возвращаются знакомые с прошлых десятилетий модели, но с новым, современным прочтением. Так какую обувь стоит добавить в свой гардероб уже сейчас, рассказало издание Woman&Home.

Ковбойский шик

Ковбойские и вестерн боты снова в центре внимания. Если раньше они были слишком грубыми для ежедневного ношения, то теперь дизайнеры предлагают изящные силуэты из мягкой замши, минималистичной кожи и удобными каблуками.

Идеально сочетаются с широкими джинсами, юбками миди и теплыми платьями-свитерами.

Яркие кроссовки

Белые базовые кроссовки отходят на второй план. В моде — максимализм, цвет и принты. Это могут быть смешанные ткани, насыщенные оттенки малины, кобальта или изумруда, а также неожиданные детали, от блестящих вставок до металлической фурнитуры.

Такая обувь идеально освежит простые джинсовые или спортивные образы и придаст настроение даже в пасмурную погоду.

«Пиратские» боты

Немного ностальгии по нулевым, свои позиции возвращают slouch боты — высокая обувь со спущенными волнами и мягкими складками. Они добавляют образу расслабленности и драматичности.

Носите с узкими джинсами, чтобы подчеркнуть ноги или с длинными юбками и платьями, для бохо эффекта.

Клоги

Они остаются в тренде, но в этом сезоне клоги не простые, а с платформами, каблуками и декоративными деталями, например, заклепками, ремешками или деревянной подошвой.

Их можно носить и с джинсами-клеш, и с офисными костюмами, и даже с романтическими платьями.

Анималистический принт

Леопард, коровьи пятна, имитация змеиной кожи, все это в центре внимания. Экзотические принты не только делают обувь акцентной, но и позволяют экспериментировать со стилем.

Проще всего сочетать такую обувь с однотонными образами или наоборот, миксовать с другими принтами для смелых fashion-экспериментов.

Элегантные лоферы

Если нужна универсальная обувь на каждый день, стоит обратить внимание на лоферы. Они остаются в тренде, например, классические, на платформе, с массивными подошвами или в лаконичном минимализме.

Хорошо смотрятся и с деловыми костюмами, и с джинсами, и с женственными платьями.

Открытый носок

Обувь с открытым носком, от классических лодочек до современных мюлей на каблуке. Это модный акцент, который добавляет образу игривости и одновременно элегантности.

Прекрасно подходит для вечерних выходов, праздничных событий или стильных офисных луков.

Осень и зима 2025 года — это время экспериментов и смелых деталей. В моде богатство фактур, игра с принтами и возвращение знаковых моделей из прошлого.

Поэтому стоит приобрести в две пары: универсальные, лоферы или ковбойские боты, и акцентные, яркие кроссовки или обувь с анималистическим принтом. Именно они станут ключом к стильному гардеробу этой осенью и зимой.