Модная обувь для осени и зимы 2025 года: на что обратить внимание
Осенне-зимний сезон 2025 года удивляет смелостью и разнообразием. Дизайнеры предлагают богатые фактуры, неожиданные силуэты и яркие акценты, которые способны преобразить любой образ.
В моду возвращаются знакомые с прошлых десятилетий модели, но с новым, современным прочтением. Так какую обувь стоит добавить в свой гардероб уже сейчас, рассказало издание Woman&Home.
Ковбойский шик
Ковбойские и вестерн боты снова в центре внимания. Если раньше они были слишком грубыми для ежедневного ношения, то теперь дизайнеры предлагают изящные силуэты из мягкой замши, минималистичной кожи и удобными каблуками.
Идеально сочетаются с широкими джинсами, юбками миди и теплыми платьями-свитерами.
Яркие кроссовки
Белые базовые кроссовки отходят на второй план. В моде — максимализм, цвет и принты. Это могут быть смешанные ткани, насыщенные оттенки малины, кобальта или изумруда, а также неожиданные детали, от блестящих вставок до металлической фурнитуры.
Такая обувь идеально освежит простые джинсовые или спортивные образы и придаст настроение даже в пасмурную погоду.
«Пиратские» боты
Немного ностальгии по нулевым, свои позиции возвращают slouch боты — высокая обувь со спущенными волнами и мягкими складками. Они добавляют образу расслабленности и драматичности.
Носите с узкими джинсами, чтобы подчеркнуть ноги или с длинными юбками и платьями, для бохо эффекта.
Клоги
Они остаются в тренде, но в этом сезоне клоги не простые, а с платформами, каблуками и декоративными деталями, например, заклепками, ремешками или деревянной подошвой.
Их можно носить и с джинсами-клеш, и с офисными костюмами, и даже с романтическими платьями.
Анималистический принт
Леопард, коровьи пятна, имитация змеиной кожи, все это в центре внимания. Экзотические принты не только делают обувь акцентной, но и позволяют экспериментировать со стилем.
Проще всего сочетать такую обувь с однотонными образами или наоборот, миксовать с другими принтами для смелых fashion-экспериментов.
Элегантные лоферы
Если нужна универсальная обувь на каждый день, стоит обратить внимание на лоферы. Они остаются в тренде, например, классические, на платформе, с массивными подошвами или в лаконичном минимализме.
Хорошо смотрятся и с деловыми костюмами, и с джинсами, и с женственными платьями.
Открытый носок
Обувь с открытым носком, от классических лодочек до современных мюлей на каблуке. Это модный акцент, который добавляет образу игривости и одновременно элегантности.
Прекрасно подходит для вечерних выходов, праздничных событий или стильных офисных луков.
Осень и зима 2025 года — это время экспериментов и смелых деталей. В моде богатство фактур, игра с принтами и возвращение знаковых моделей из прошлого.
Поэтому стоит приобрести в две пары: универсальные, лоферы или ковбойские боты, и акцентные, яркие кроссовки или обувь с анималистическим принтом. Именно они станут ключом к стильному гардеробу этой осенью и зимой.