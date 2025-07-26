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- Школа стиля
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Модные хитрости 17 века: почему знатные дамы носили черные шнурки на шее и руках
Ранее белая бледая кожа была модным трендом.
В начале 17 века женщины были смелы в выборе украшений, а также в выборе платьев. В то время в моде были наряда с глубокими вырезами, а подчеркивали они их необычным аксессуаром — черным шнурком.
Делалось это, чтобы привлечь внимание. Женщина знатных родов носили черные шнурки на шее, иногда с украшениями, для того чтобы подчеркнуть бледность своей кожи, указывая на то, что они не работали в поле и поэтому не были загорелыми. Они были богаты и им не нужно было работать.
Историк Эми Бойингтон показала в своем видео несколько портретов богатых дам, которые прибегали к такому модному приему. Модницы также привязывали черные шнурки к своим обручальным кольцам, чтобы акцентировать внимание на украшении, своем замужнем статусе и белизне кожи.
Эта модная тенденция продлилась около 10 лет, примерно с 1610 по 1620 год.