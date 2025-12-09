Модные инвестиции в винтаж: специалист рассказала, на какие бренды обратить внимание

Винтажные украшения / фото взято с разрешения instagram.com/kira.vintage

Екатерина Вейпан, коллекционерка и владелица платформы Kira Vintage, рассказала, на какие бренды обращать внимание, если вы хотите коллекцию украшений, аксессуаров, вещей или просто хотите иметь инвестиционный гардероб.

Екатерина Вейпан — коллекционерка и владелица платформы Kira Vintage / фото любезно предоставлено Екатериной

Chanel

Винтажные украшения Chanel / фото взято с разрешения instagram.com/kira.vintage

Одежда, украшения, аксессуары, сумки, обувь: чем реже предметы, тем лучше. Если вещи встречаются в рекламных кампейнах, на них еще будет больший рост цен. Если украшения Chanel со стеклом Gripoix — это еще дороже (Стекло Gripoix (Грипуа) — это особый вид литого стекла, которое вручную изготавливалось французской мастерской Maison Gripoix в Париже. Его часто называют «бриллиантами для костюмной бижутерии» — ред.)

Основной совет: покупайте редкое, следите за состоянием и оригинальностью. Сейчас Chanel — это самый подделываемый бренд среди винтажа.

Hermès

Сумка Hermès / фото взято с разрешения instagram.com/kira.vintage

Сумки, платки, аксессуары. Сумки берите в хорошем состоянии, из экзотической кожи, или очень классические, на все это цены очень стремительно растут. Платки Hermès — это отдельная тема коллекционирования. Купите каталог с платками, который выходит раз в несколько лет, — и сверяйтесь с их редкостью.

Saint Laurent

Винтажная брошь Saint Laurent / фото взято с разрешения instagram.com/kira.vintage

Именно в этом году цены на украшения и одежду от бренда выросли в несколько раз и дальше есть прогнозы на рост. Покупайте редкое, каталожные, подиумные украшения и одежду и еще можно находить украшения-прототипы они тоже очень ценятся в мире коллекционеров. На Saint Laurent тоже появляется все больше подделок, поэтому следите за оригинальностью предметов, особенно украшений.

Christian Lacroix

Украшения Christian Lacroix / фото взято с разрешения instagram.com/kira.vintage

Цены очень сильно растут на украшения бренда, но не на все линейки. Лишь на подиумные украшения и на определенные коллекции. Lacroix выпускался под разные рынки, и часто украшения выпущенные большими тиражами выдают за что-то ценное, но это не так.

Также следите за оригинальностью украшений. Именно сейчас на рынок Европы вышла большая партия подделок украшений Lacroix.

Christian Dior

Брошь Christian Dior / фото взято с разрешения instagram.com/kira.vintage

Покупайте редкие старинные платья и украшения, или вещи периода Джона Гальяно в бренде, именно на этот период они сейчас очень растут в цене (Гальяно был креативным директором Dior с 1996 по 2011 год — ред.)

Valentino

Серьги Valentino / фото взято с разрешения instagram.com/kira.vintage

Одежду и украшения покупайте пока еще они есть на рынке и не за дорого. Цены на винтаж бренда очень растут, вероятно, все дело в политике бренда и его новом креативном директоре Алессандро Микеле.

Gucci

Платок Gucci / фото взято с разрешения instagram.com/kira.vintage

Сумки покупайте, но исключительно канонические, 1960-1980-х годов. Ценятся одежда и аксессуары периода Тома Форда в бренде. Конечно покупайте платки Gucci как отдельное направление коллекционирования.