Модные инвестиции в винтаж: специалист рассказала, на какие бренды обратить внимание
Инвестиции могут быть разными, и некоторые бренды будут только расти в цене со временем. Если вы хотите собрать модную коллекцию винтажных вещей, то эти советы помогут правильно инвестировать.
Екатерина Вейпан, коллекционерка и владелица платформы Kira Vintage, рассказала, на какие бренды обращать внимание, если вы хотите коллекцию украшений, аксессуаров, вещей или просто хотите иметь инвестиционный гардероб.
Chanel
Одежда, украшения, аксессуары, сумки, обувь: чем реже предметы, тем лучше. Если вещи встречаются в рекламных кампейнах, на них еще будет больший рост цен. Если украшения Chanel со стеклом Gripoix — это еще дороже (Стекло Gripoix (Грипуа) — это особый вид литого стекла, которое вручную изготавливалось французской мастерской Maison Gripoix в Париже. Его часто называют «бриллиантами для костюмной бижутерии» — ред.)
Основной совет: покупайте редкое, следите за состоянием и оригинальностью. Сейчас Chanel — это самый подделываемый бренд среди винтажа.
Hermès
Сумки, платки, аксессуары. Сумки берите в хорошем состоянии, из экзотической кожи, или очень классические, на все это цены очень стремительно растут. Платки Hermès — это отдельная тема коллекционирования. Купите каталог с платками, который выходит раз в несколько лет, — и сверяйтесь с их редкостью.
Saint Laurent
Именно в этом году цены на украшения и одежду от бренда выросли в несколько раз и дальше есть прогнозы на рост. Покупайте редкое, каталожные, подиумные украшения и одежду и еще можно находить украшения-прототипы они тоже очень ценятся в мире коллекционеров. На Saint Laurent тоже появляется все больше подделок, поэтому следите за оригинальностью предметов, особенно украшений.
Christian Lacroix
Цены очень сильно растут на украшения бренда, но не на все линейки. Лишь на подиумные украшения и на определенные коллекции. Lacroix выпускался под разные рынки, и часто украшения выпущенные большими тиражами выдают за что-то ценное, но это не так.
Также следите за оригинальностью украшений. Именно сейчас на рынок Европы вышла большая партия подделок украшений Lacroix.
Christian Dior
Покупайте редкие старинные платья и украшения, или вещи периода Джона Гальяно в бренде, именно на этот период они сейчас очень растут в цене (Гальяно был креативным директором Dior с 1996 по 2011 год — ред.)
Valentino
Одежду и украшения покупайте пока еще они есть на рынке и не за дорого. Цены на винтаж бренда очень растут, вероятно, все дело в политике бренда и его новом креативном директоре Алессандро Микеле.
Gucci
Сумки покупайте, но исключительно канонические, 1960-1980-х годов. Ценятся одежда и аксессуары периода Тома Форда в бренде. Конечно покупайте платки Gucci как отдельное направление коллекционирования.