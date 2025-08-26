Модные осенние цвета 2025: Андре Тан рассказал, какие оттенки станут главным трендом сезона

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Реклама

Инжирный

Этот цвет — просто стопроцентная роскошь в чистом виде. Он глубокий, загадочный, с вайбом «дорого и со вкусом». Это просто идеальный цвет для пальто и для тотал луков.

Персиково-карамельный

Это теплый, нежный и он идеально подходит к вязаной одежде и в этом цвете точно есть что-то домашнее и очень уютное.

Темно-коричневый

Это очень глубокий базовый и универсальный цвет, который подходит всем. С ним любой образ становится чрезвычайно стильным.

Реклама

Глубокий синий

Этот цвет добавляет глубины и элегантности. Он идеален для того чтобы выглядеть настоящей леди, даже в повседневных образах.