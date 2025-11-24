- Дата публикации
Модные перчатки 2025: какие модели в тренде в этом году
Дизайнер Андре Тан собрал для вас лучшие модели перчаток, которые не только согревают, но и добавят стильного акцента.
Классические перчатки
Речь идет о кожаных перчатках. Они как маленькое черное платье — всегда в тренде. Модные цвета: черный шоколад, бордо, графит, карамель. Выбирайте модели с тонкой кожи и с минимумом декора.
Длинные перчатки
Модели до локтя стоит носить с короткими рукавами пальто или платья. Это элегантно, женственно и с ноткой ретро.
Модели с одним пальцем
Такие перчатки называют митенсы или перчатки с вырезом. Это идеальный вариант для девушек за рулем.
Текстурные модели
Это перчатки с перфорацией или декором. Маленькие детали всегда делают большое дело, поэтому такие перчатки будут хорошим акцентом в образе.