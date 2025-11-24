ТСН в социальных сетях

Дата публикации
115
1 мин

Модные перчатки 2025: какие модели в тренде в этом году

Дизайнер Андре Тан собрал для вас лучшие модели перчаток, которые не только согревают, но и добавят стильного акцента.

Автор публикации
Андре Тан
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Классические перчатки

Речь идет о кожаных перчатках. Они как маленькое черное платье — всегда в тренде. Модные цвета: черный шоколад, бордо, графит, карамель. Выбирайте модели с тонкой кожи и с минимумом декора.

Длинные перчатки

Модели до локтя стоит носить с короткими рукавами пальто или платья. Это элегантно, женственно и с ноткой ретро.

Модели с одним пальцем

Такие перчатки называют митенсы или перчатки с вырезом. Это идеальный вариант для девушек за рулем.

Текстурные модели

Это перчатки с перфорацией или декором. Маленькие детали всегда делают большое дело, поэтому такие перчатки будут хорошим акцентом в образе.

115
