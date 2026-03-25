- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 1 мин
Модные ремни: Андре Тан рассказал, какой выбрать для платья, джинсов и тренча
Ремень — это важный аксессуар в гардеробе, который придаст завершенности образу, подчеркнет талию и даже может стать акцентом лука. Как правильно выбирать и носить этот предмет гардероба рассказал дизайнер и модный эксперт.
Тонкий ремень
Это идеальный аксессуар для юбки и платья, а также прекрасно подойдет для офисных образов или под жакет. Это классика которая всегда подчеркнет вашу утонченность и талию.
Ремень средней ширины
Это идеальный выбор для джинсов, брюк и весенних тренчей. Такой ремень будет универсальным вариантом, который придаст завершенности любому образу.
Толстый ремень
Речь идет о ремне шириной более 5 сантиметров. Такой аксессуар стоит носить под оверсайз платья или в комбинации с рубашками и брюками. Такие ремины всегда подходят девушкам маленького роста.