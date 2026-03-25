Модные ремни: Андре Тан рассказал, какой выбрать для платья, джинсов и тренча

Ремень — это важный аксессуар в гардеробе, который придаст завершенности образу, подчеркнет талию и даже может стать акцентом лука. Как правильно выбирать и носить этот предмет гардероба рассказал дизайнер и модный эксперт.

Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Тонкий ремень

Это идеальный аксессуар для юбки и платья, а также прекрасно подойдет для офисных образов или под жакет. Это классика которая всегда подчеркнет вашу утонченность и талию.

Ремень средней ширины

Это идеальный выбор для джинсов, брюк и весенних тренчей. Такой ремень будет универсальным вариантом, который придаст завершенности любому образу.

Толстый ремень

Речь идет о ремне шириной более 5 сантиметров. Такой аксессуар стоит носить под оверсайз платья или в комбинации с рубашками и брюками. Такие ремины всегда подходят девушкам маленького роста.

