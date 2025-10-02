Модные сочетания цветов 2025: Андре Тан рассказал, какие дуэты сделают ваш образ актуальным этой осенью

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

ЛАЙМОВЫЙ + ШОКОЛАДНЫЙ

Прошлой осенью все носили шоколадные оттенки, а в этом году шоколадный уже стал универсальной базой. Его даже называют новым черным.

Добавь немного лаймового в виде деталей — и образ заиграет по-новому.

ВИННЫЙ + КРАСНЫЙ

Сочетать похожие оттенки кажется рискованным, но глубокий бордовый вместе с приглушенным красным создают очень благородный дуэт.

Хорошо работает не только с одеждой, но и с аксессуарами — сумками, перчатками или обувью.

ПЫЛЬНО-РОЗОВЫЙ + КОРИЧНЕВЫЙ

Это сочетание для тех, кто любит нежные и одновременно утонченные образы. Труднее всего найти правильный оттенок пыльно-розового.

Сочетай его с более светлыми оттенками коричневого, чтобы образ не выглядел слишком темным.

ГОРЧИЧНЫЙ + СЕРЫЙ

Серый цвет в дуэте с горчичным раскрывается по-новому. Попробуй вариант «горчичный верх + серый низ» и получишь стильный результат.

Но главное — не переборщи с дополнительными цветами.

ХАКИ + МОЛОЧНЫЙ

Хаки — один из главных цветов этого сезона. Особенно эффектно он смотрится в паре с молочным.

А если добавить еще коричневый — образ станет богаче и сложнее, но в то же время спокойным.