Модные сочетания цветов 2025: Андре Тан рассказал, какие дуэты сделают ваш образ актуальным этой осенью
Дизайнер назвал самые актуальные цветовые сочетания, которые будут задавать тон осеннему стилю 2025 года. От ярких акцентов до утонченных классических оттенков — эти комбинации точно стоит попробовать.
ЛАЙМОВЫЙ + ШОКОЛАДНЫЙ
Прошлой осенью все носили шоколадные оттенки, а в этом году шоколадный уже стал универсальной базой. Его даже называют новым черным.
Добавь немного лаймового в виде деталей — и образ заиграет по-новому.
ВИННЫЙ + КРАСНЫЙ
Сочетать похожие оттенки кажется рискованным, но глубокий бордовый вместе с приглушенным красным создают очень благородный дуэт.
Хорошо работает не только с одеждой, но и с аксессуарами — сумками, перчатками или обувью.
ПЫЛЬНО-РОЗОВЫЙ + КОРИЧНЕВЫЙ
Это сочетание для тех, кто любит нежные и одновременно утонченные образы. Труднее всего найти правильный оттенок пыльно-розового.
Сочетай его с более светлыми оттенками коричневого, чтобы образ не выглядел слишком темным.
ГОРЧИЧНЫЙ + СЕРЫЙ
Серый цвет в дуэте с горчичным раскрывается по-новому. Попробуй вариант «горчичный верх + серый низ» и получишь стильный результат.
Но главное — не переборщи с дополнительными цветами.
ХАКИ + МОЛОЧНЫЙ
Хаки — один из главных цветов этого сезона. Особенно эффектно он смотрится в паре с молочным.
А если добавить еще коричневый — образ станет богаче и сложнее, но в то же время спокойным.