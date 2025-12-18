Модные свитеры на зиму 2025-2026: Андре Тан назвал главные хиты

Андре Тан

Пушистые свитеры

Этот тренд сейчас на пике популярности. Свитеры с длинным ворсом добавят вам уюта и фактуры и идеально подходят к джинсам и юбкам.

Свитеры с принтом аргайл

Такие свитеры идеально сочетаются как с брюками, так и с джинсами. Также такой свитер будет отлично смотреться с мини-юбкой.

Свитеры необычного кроя

Это вещи с оригинальными рукавами или элементом. Такие свитеры всегда очень стильные и добавляют уникальности образу.

Красный свитер

Это может быть модель любого красного оттенка. Это самая модная и самая трендовая модель зимы, поэтому он точно должен быть в вашем гардеробе.