Модные свитеры на зиму 2025-2026: Андре Тан назвал главные хиты
Зима уже в самом разгаре, поэтому дизайнер назвал самые стильные свитеры, которые сделают ваш зимний образ непревзойденным.
Пушистые свитеры
Этот тренд сейчас на пике популярности. Свитеры с длинным ворсом добавят вам уюта и фактуры и идеально подходят к джинсам и юбкам.
Свитеры с принтом аргайл
Такие свитеры идеально сочетаются как с брюками, так и с джинсами. Также такой свитер будет отлично смотреться с мини-юбкой.
Свитеры необычного кроя
Это вещи с оригинальными рукавами или элементом. Такие свитеры всегда очень стильные и добавляют уникальности образу.
Красный свитер
Это может быть модель любого красного оттенка. Это самая модная и самая трендовая модель зимы, поэтому он точно должен быть в вашем гардеробе.