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Модные табу, которые можно нарушать: Андре Тан назвал 5 устаревших запретов

Модные табу, которые можно нарушать: Андре Тан назвал 5 устаревших запретов

Андре Тан / Instagram Андре Тана

По словам дизайнер, не стоит бояться экспериментировать со своими образами.

Мода настолько стремительно меняется, что уследить за трендами бывает просто невозможно, но есть те, которые укоренились, хотя уже давным-давно не актуальны. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, о каких модных табу стоит забыть.

Укороченным топам вход в общественные места воспрещен

Кроп-топ - хитяра вот уже который сезон подряд. Главное - научиться гармонично комбинировать его с другими, более спокойными вещами. И можно смело надевать куда душе угодно! Конечно, снимаются не все ограничения - осторожнее с выходом в топе в офис или в ресторан на ужин.

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Комбинезоны - это неженственно

Льняной комбинезон можно смело назвать образом "четверг, пятница, суббота". В офис, за продуктами и на вечеринку! Уместными будут как слиперы и кеды, так и высокие каблуки. Аксессуары и правильный макияж добавят настроение образу.

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Табу на сандалии с носками

Мужчинами в сандалиях с носками на улицах Киева нас уже не удивить - что уж говорить про новые женские правила. Эксперименты можно проводить не только с носками, но еще и с оригинальными колготками и гольфами. Экспериментируйте!

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Клатчи только для вечернего выхода

Теперь клатч перестал быть просто удачным дополнением к вечернему образу. Смело берите с собой клатч как на утренний кофе, так и на ежедневный забег по магазинам.

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Яркие цвета не смешивают

Один яркий цвет куда выгоднее и интереснее смотрится с другим ярким цветом. Обычно правильно подобранные контрастные цвета усиливают эффект и удачно подчеркивают друг друга. Желтый миксуйте с оранжевым или красным, розовый - с синим, а голубой - с зеленым.

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

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