Модные тренды 2025 года: Андре Тан назвал вещи, на которые следует обратить внимание

Этот год обещает быть очень богатым на тренды, так что продолжаем их открывать.

В своем новом видео дизайнер назвал яркие тренды в одежде, которые понравятся тем, кто готов выделяться в толпе.

Анималистические принты – этот тренд перешел с нами в новый 2025 год, поэтому можете смело оставлять в своем гардеробе любимые юбки, шубы и тому подобное с ним. Однако при стилизации вещей с таким принтом следует держать баланс.

Женские макси и мини-юбки. Короткую юбку следует одевать с высокими сапогами. Длинная же юбка поможет подчеркнуть талию. Миди будут уже не актуальны в 2025 году.

Колготки с узорами – это аксессуар, который будет очень популярен в этом году. Возможно, это вещь не на каждый день, но они будут иметь прекрасный вид с короткими юбками и меховыми шубами.

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