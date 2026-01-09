Модные тренды 2026 года: Андре Тан назвал топ вещей, которыми надо пополнить свой гардероб

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Короткая длина

Все, что раньше было длиннее, теперь актуально только в коротком формате. Это возвращение к прошлому, и это очень трендово.

Неидеальные силуэты

Одежда, которая выглядит немного незавершенной, шагает вперед. Асимметрия, деконструкция, мягкие формы — модный хаос, который является чрезвычайно стильным.

Гасарские жакеты

Этот тренд еще не приобрел большую популярность в 2025 году, но гусарские жакеты уже начали появляться в магазинах, и в 2026-м они обязательно станут хитом. Открывайте для себя эти стильные винтажные варианты или ловите новинки в магазинах.

Скинни-куртки

Кожаные скинни-куртки уже появились в магазинах, и в 2026 году они точно станут частью каждого гардероба. Они подчеркивают фигуру, но будьте готовы к изменениям: после оверсайза это будет непросто.

Природная анималистика

Бемби принт — новый способ показать свою любовь к природе. Отбрасываем агрессивность леопарда, и вместо него мы получаем нежную анималистическую эстетику, прекрасно сочетающуюся с цветами природы.

Блестки на каждый день

Блестки, пайетки и металлические элементы уже давно вышли из категории вечернего стиля. Теперь эти блестящие штучки можно носить даже на прогулке.