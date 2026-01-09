- Дата публикации
Модные тренды 2026 года: Андре Тан назвал топ вещей, которыми надо пополнить свой гардероб
Дизайнер назвал вещи, которые в этом году точно должны быть в вашем гардеробе.
Короткая длина
Все, что раньше было длиннее, теперь актуально только в коротком формате. Это возвращение к прошлому, и это очень трендово.
Неидеальные силуэты
Одежда, которая выглядит немного незавершенной, шагает вперед. Асимметрия, деконструкция, мягкие формы — модный хаос, который является чрезвычайно стильным.
Гасарские жакеты
Этот тренд еще не приобрел большую популярность в 2025 году, но гусарские жакеты уже начали появляться в магазинах, и в 2026-м они обязательно станут хитом. Открывайте для себя эти стильные винтажные варианты или ловите новинки в магазинах.
Скинни-куртки
Кожаные скинни-куртки уже появились в магазинах, и в 2026 году они точно станут частью каждого гардероба. Они подчеркивают фигуру, но будьте готовы к изменениям: после оверсайза это будет непросто.
Природная анималистика
Бемби принт — новый способ показать свою любовь к природе. Отбрасываем агрессивность леопарда, и вместо него мы получаем нежную анималистическую эстетику, прекрасно сочетающуюся с цветами природы.
Блестки на каждый день
Блестки, пайетки и металлические элементы уже давно вышли из категории вечернего стиля. Теперь эти блестящие штучки можно носить даже на прогулке.