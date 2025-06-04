Модные тренды лета 2025, которых следует избегать: Андре Тан назвал то, что может испортить ваш лук

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Тотальная прозрачность

Да, легкость это о лете, но когда видно все — это уже совсем не эстетика. Лучше выбирать полупрозрачные элементы или сочетать с базовыми топами или боди.

Блестящие ткани

Сатин, блестки, металлик — все это классно, но не под палящее солнце и точно не утром. Оставляйте блеск на вечер, а днем выбирайте только матовые и мягкие фактуры.

Ультракороткие вещи

Слишком короткие шорты или юбки всегда риск переборщить. Если каждое движение на контроле, то вряд ли это твой идеальный лук. Лучше выбирать среднюю длину.

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Чрезмерный декор

Вещи с обилием воланов, стразов, вырезов и бантиков могут перегрузить образ. Лучше делать один акцент и это поможет выглядеть стильно и элегантно.