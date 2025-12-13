Модные цвета на Новый год 2026: Андре Тан назвал оттенки, которые стоит выбрать на праздник

Андре Тан

Дизайнер Андре Тан советует для праздника выбирать прежде всего тот цвет, который лучше всего отражает ваше настроение, ведь главное, чтобы вы чувствовали себя уверенно, но все же он дал несколько действенных советов, чтобы быть в тренде.

Красный цвет

Любой оттенок красного станет идеальным для этого года. Выбирайте все от вишневого до бордового.

Оранжевый или бронзовый цвета

Это цвета, которые по словам астрологов принесут вам большой финансовый успех.

Коричневый цвет

Это идеальный вариант, если хочется чего-то спокойного и естественного. Также это один из трендовых оттенков этого сезона.

Зеленый цвет

Этот оттенок точно добавит роскоши и элегантности вашему образу.