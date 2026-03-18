Модные цвета весны: Андре Тан назвал топ-5 оттенков, которые сделают образ роскошным и заметным
В этом сезоне весна и лето будут играть яркими цветами. Именно поэтому дизайнер собрал самые трендовые оттенки, которые точно сделают ваш образ неповторимым.
Фиолетовый
Этот цвет был на всех показах сразу и он сделает именно ваш образ очень роскошным и заметным.
Зеленый
Оливковый, щавелевый, матча — эти цвета становятся отличной базой для весеннего гардероба. Они легко заменяют друг друга и отлично смотрятся в тотал луках.
Желтый или оранжевый
Этот цвет — символ энергии и солнца. Добавляйте его в аксессуарах или как акцентные вещи.
Нейтральные цвета
Это могут быть: карамель или кэмел. Эти цвета создают спокойный и дорогой вид и являются основой для всех стильных образов.
Нежные пастельные оттенки
В эту категорию относится все от пудрово-розового до лавандового. Эти цвета добавляют женственности и нежности и являются идеальными для всех весенне-летних образов.