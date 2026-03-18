Модные цвета весны: Андре Тан назвал топ-5 оттенков, которые сделают образ роскошным и заметным

В этом сезоне весна и лето будут играть яркими цветами. Именно поэтому дизайнер собрал самые трендовые оттенки, которые точно сделают ваш образ неповторимым.

Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан

Фиолетовый

Этот цвет был на всех показах сразу и он сделает именно ваш образ очень роскошным и заметным.

Зеленый

Оливковый, щавелевый, матча — эти цвета становятся отличной базой для весеннего гардероба. Они легко заменяют друг друга и отлично смотрятся в тотал луках.

Желтый или оранжевый

Этот цвет — символ энергии и солнца. Добавляйте его в аксессуарах или как акцентные вещи.

Нейтральные цвета

Это могут быть: карамель или кэмел. Эти цвета создают спокойный и дорогой вид и являются основой для всех стильных образов.

Нежные пастельные оттенки

В эту категорию относится все от пудрово-розового до лавандового. Эти цвета добавляют женственности и нежности и являются идеальными для всех весенне-летних образов.

