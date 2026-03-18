Модные цвета весны: Андре Тан назвал топ-5 оттенков, которые сделают образ роскошным и заметным

© Instagram Андре Тана

Фиолетовый

Этот цвет был на всех показах сразу и он сделает именно ваш образ очень роскошным и заметным.

Зеленый

Оливковый, щавелевый, матча — эти цвета становятся отличной базой для весеннего гардероба. Они легко заменяют друг друга и отлично смотрятся в тотал луках.

Желтый или оранжевый

Этот цвет — символ энергии и солнца. Добавляйте его в аксессуарах или как акцентные вещи.

Нейтральные цвета

Это могут быть: карамель или кэмел. Эти цвета создают спокойный и дорогой вид и являются основой для всех стильных образов.

Нежные пастельные оттенки

В эту категорию относится все от пудрово-розового до лавандового. Эти цвета добавляют женственности и нежности и являются идеальными для всех весенне-летних образов.