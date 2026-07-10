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- Школа стиля
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Модные цветовые сочетания: Андре Тан назвал 4 лучших формулы, которые без особых усилий делают образ более дорогостоящим
Дизайнер назвал цветовые сочетания, которые этим летом будут выглядеть максимально дорого и стильно.
Молочный + бордовый + оливковый
Элегантная основа, которая уже сама по себе выглядит дорого. Но именно бордовый цвет придает образу глубину и характер. Образ становится не просто «нежным», а по-настоящему престижным и с ярким акцентом.
Голубой + айвори + таут
Мягкое, воздушное сочетание, которое выглядит одновременно легко и дорого. Добавление цвета таут делает образ более сдержанным, «взрослым».
Тёмно-синий + белый + карамель
Классика, которая всегда работает. Но карамельный акцент сглаживает холодность и придает теплый шик. Это сдержанный, дорогой стиль без лишних деталей.
Полностью черный + красный акцент
Чёрный — это базовый цвет, символизирующий силу и элегантность. Но красный акцент мгновенно поднимает образ до уровня high fashion и делает его более выразительным.