Андре Тан / © Instagram Андре Тана

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Молочный + бордовый + оливковый

Элегантная основа, которая уже сама по себе выглядит дорого. Но именно бордовый цвет придает образу глубину и характер. Образ становится не просто «нежным», а по-настоящему престижным и с ярким акцентом.

Голубой + айвори + таут

Мягкое, воздушное сочетание, которое выглядит одновременно легко и дорого. Добавление цвета таут делает образ более сдержанным, «взрослым».

Тёмно-синий + белый + карамель

Классика, которая всегда работает. Но карамельный акцент сглаживает холодность и придает теплый шик. Это сдержанный, дорогой стиль без лишних деталей.

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Полностью черный + красный акцент

Чёрный — это базовый цвет, символизирующий силу и элегантность. Но красный акцент мгновенно поднимает образ до уровня high fashion и делает его более выразительным.

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