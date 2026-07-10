ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин

Модные цветовые сочетания: Андре Тан назвал 4 лучших формулы, которые без особых усилий делают образ более дорогостоящим

Дизайнер назвал цветовые сочетания, которые этим летом будут выглядеть максимально дорого и стильно.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Молочный + бордовый + оливковый

Элегантная основа, которая уже сама по себе выглядит дорого. Но именно бордовый цвет придает образу глубину и характер. Образ становится не просто «нежным», а по-настоящему престижным и с ярким акцентом.

Голубой + айвори + таут

Мягкое, воздушное сочетание, которое выглядит одновременно легко и дорого. Добавление цвета таут делает образ более сдержанным, «взрослым».

Тёмно-синий + белый + карамель

Классика, которая всегда работает. Но карамельный акцент сглаживает холодность и придает теплый шик. Это сдержанный, дорогой стиль без лишних деталей.

Полностью черный + красный акцент

Чёрный — это базовый цвет, символизирующий силу и элегантность. Но красный акцент мгновенно поднимает образ до уровня high fashion и делает его более выразительным.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
137
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie