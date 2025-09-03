Модные юбки для осени 2025 года: подборка идей

Осенняя юбка / © Getty Images

Когда вы надеваете юбку, можно легко создать как женственный, так и более дерзкий образ. А главное — именно этот элемент гардероба в этом году становится ключевым акцентом осеннего стиля. Издание Real Simple определило 7 главных трендов, которые будут везде в 2025-м. И что интересно, вдохновением для дизайнеров снова стали 90-е, но в современной интерпретации.

А-силуэт

А-силуэт — это универсальная классика. Юбка узкая в талии и постепенно расширяется книзу, образуя форму буквы «А». Она подходит практически всем фигурам, ведь визуально подчеркивает талию и скрывает бедра.

Для офиса: носите с блузкой и туфлями на каблуках.

Для прогулки: сочетай с кедами и oversize-свитером.

В моде — монохромные варианты (черный, беж, глубокий синий), а также классическая клетка.

Плиссированное меди

Плиссировка всегда ассоциируется с легкостью и динамикой. В этом сезоне актуальны плиссированные миди в глубоких оттенках: изумрудном, терракотовом, бордовом.

Универсальный вариант для офиса — плиссированная юбка и жакет.

Для вечернего выхода — сочетайте с шелковым топом и лодочками.

Фишка осени 2025: сочетание плиссировки с тканями металликами и градиентными оттенками.

Кружевная юбка-комбинация из кружева

Юбки, которые напоминают нижнее белье, в тренде уже несколько сезонов подряд. В 2025 году они выходят на новый уровень — длина миди, минималистичные силуэты, деликатная кружевная отделка.

Для дневного образа: носите с грубым трикотажем и ботинками.

Для вечера: сочетайте с атласным топом и босоножками на каблуках.

Макси карандаш

Юбка-карандаш в удлиненном варианте — необходимость этой осени. Она выглядит сдержанно, но в то же время чрезвычайно элегантно.

С высокими сапогами создает идеальный осенний look.

Хорошо комбинируется с оверсайз пиджаком для модной многослойности.

Стоит обратить внимание на ткани: твид, плотный трикотаж, костюмная шерсть.

Дэним

Джинсовые юбки — классика, которая всегда возвращается. В 2025-м они становятся более разнообразными, от мини до длинных моделей с разрезом спереди.

Самый модный вариант: длинная джинсовая юбка с высокой талией и пуговицами по центру.

Идеальная пара: свитер и высокие сапоги или джинсовая рубашка для total denim look.

Кожаная юбка

Кожа снова в тренде, такие юбки выглядят стильно и одновременно практично.

Черная юбка из кожи и белая рубашка — это беспроигрышный вариант.

Для вечера — выберите насыщенные цвета: винный, хаки или темно-синий.

Мини в духе 90-х

Мини-юбки возвращают нас во времена гранжа и бунтарской моды. Это самый дерзкий тренд осени.

В теплую погоду носите с футболкой и грубыми ботинками.

Зимой — с колготами, оверсайз пиджаком и высокими сапогами.

Актуальные цвета и фактуры этой осени

Глубокий изумруд, шоколад, карамель, насыщенный бордо.

Металлики и ткани с блеском.

Классические принты, например, клетка, полоска, анималистика.

Осенью 2025 года мода дарит женщинам свободу выбора, от женственных миди до дерзких мини. Главное — выбрать фасон, который соответствует вашему настроению и стилю жизни. Юбка может быть и акцентом образа, и базовой вещью, которая сочетается с чем угодно.