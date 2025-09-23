Модные женские брюки на осень 2025: Андре Тан назвал пять фасонов, на которые стоит обратить внимание

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Кожаные брюки

Это просто Must Have — они добавляют образу дерзости и выглядят очень дорого. Сочетать такие брюки стоит с объемными свитерами с классическими жакетами.

Брюки с высокой талией

Это модно и очень практично, ведь такие брюки удлиняют ноги и делают акцент на талии, благодаря чему она становится более выразительной. Выбирай черные или пастельные оттенки для универсальности.

Джоггеры

Для тех кто любит комфорт и стиль — джоггеры — это идеальный выбор. Многие не очень любят такую модель штанов, однако они стильные. Выбирать стоит модели из мягкой ткани и сочетайте с худи или объемными свитерами.

Брюки-клеш

Этот стиль возвращается и становится популярным. Такая модель брюк придает женственности и легкости образу так что выбирайте именно их но с высокой посадкой для дополнительной утонченности.

Классические темно-синие брюки

Это классическая модель брюк, которая подходит ко всему. Они имеют элегантный вид и всегда в тренде.