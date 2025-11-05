- Дата публикации
Модные женские пальто 2025: Андре Тан назвал главные тренды сезона, которые стоит попробовать в этом году
Пальто способно сделать образ особенным — добавить уверенности, женственности или немного той самой «парижской небрежности». Поэтому выбирайте его тщательно, а советы от дизайнера в этом помогут.
Пальто-кейп
Пальто со «встроенным» шарфом. Это часть конструкции изделия — палантин — пришит и его можно оборачивать вокруг шеи как угодно. Эта деталь поможет создавать элегантный и утонченный силуэт.
Пальто без застежки
Держится такое пальто только на ремне или поясе. Такая модель может немножко напоминать фасон хатата. Такое пальто будет создавать ощущение комфорта и легкой небрежности.
Пальто А-силуэта
Такое пальто очень женственное и оно красиво подчеркивает талию. Такая модель пальто выглядит очень элегантно.
Кейп-пончо
Это не самая практичная вещь, но оно очень роскошное. Такое пальто не на каждый день — это вариант для особых выходов.
Пальто с анималистическим принтом
Это смелый выбор для ярких женщин. Подобное пальто может быть полностью леопардовым, или в нем могут быть лишь акценты с таким принтом, например, воротник.
Пальто-жакет
Это лаконичное, сдержанное и очень модное пальто. Оно может быть укороченным или длинным, но всегда выглядит актуально.
Макси пальто оверсайз
Оно объемное, уютное и прекрасно будет сочетаться с разными вещами: свитерами, платьями, толстыми джемперами. Такое пальто — идеальный вариант на холодную погоду.