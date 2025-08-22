Модный эксперимент: блогер проверила культовые туфли Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе" на удобность

Блогер из Нью-Йорка Сара Белль

Реклама

С 1998 года, когда сериала «Секс в большом городе» вышел на экраны, все были в восторге от коллекции обуви главной героини. За годы съемок многие модели туфель, которые носила Кэрри Брэдшоу сталь культовыми, как, например, модель от Manolo Blahnik. Но была еще одна пара, которая появлялась в этом популярном сериале очень часто — Dior Gladiators.

Блогер из Нью-Йорка Сара Белль

Блогер из Нью-Йорка Сара Белль нашла такие же туфли как носила Сара Джессика Паркер в сериале и решила их протестировать. Высота каблуков в это модели 12,5 сантиметров, а платформы — 2 сантиметра.

Блогер из Нью-Йорка Сара Белль

«Я давно хотела купить их просто потому, что не верила, что смогу ходить в них. И я подумала, что было бы забавно проверить это, потому что она носит их так, как будто это кроссовки», — говорит девушка в видео.

Реклама

После тестирования Сара Белль пришла к выводу, что несмотря на высоту каблуков, эти туфли довольно удобные.

Туфли появлялись в оригинальном сериале «Секс в большом городе», фильмах-продолжениях и в сериале «И просто так…».

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Также именно такую пару обуви актриса носила в сочетании с роскошным свадебным платьем Vivienne Westwood.