Модный хаос 2026 года: какие брюки сейчас в тренде

Модный хаос 2026 года / © Associated Press

Еще несколько лет назад все было значительно проще, или скинни, или прямой фасон. Мода давала четкие инструкции, а мы — понимали, что сейчас носить. Однако в 2026-м модный мир окончательно потерял контроль или же наоборот, подарил нам абсолютную свободу, об этом рассказало издание The Washiongton Post.

Сегодня в тренде одновременно широкие брюки, джинсы с округлым силуэтом, капри, карго, спортивные брюки, кюлоты, пижамные сатиновые модели, низкая посадка, высокая посадка, джинсы клеш от колена, скинни и даже джинсы в стиле спортивных штанов.

Ирония в том, что когда модным становится все, то модным не становится ничего конкретного. Индустрия моды официально вошла в эпоху модного хаоса, где у трендов больше нет одного центра притяжения.

Для поколения миллениалов эта модная турбулентность особенно болезненна. Они уже пережили полный цикл: от широких джинсов 2000-х, к скинни 2010-х и обратно к объемным силуэтам. Так что теперь стоят перед шкафом с ощущением экзистенциального кризиса.

Комикесса Джессика Кинан как-то метко пошутила, что если посмотреть вниз на компанию 40-летних женщин, все они будут в разных джинсах и ни одни не будут сидеть идеально. Не потому, что фигуры «не те», просто правил игры больше не существует.

Низкая посадка — многие не готовы переживать это второй раз, скинни слишком напоминают леггинсы, объемные брюки иногда выглядят так, будто вы либо модная героиня TikTok, либо персонаж ретро-цирка, а объемные джинсы с «бочкообразной» формой, которые являются главным фаворитом сезона, вообще вызывают споры.

И правда в том, что современная мода больше не пытается всем нравиться.

Почему мир моды вдруг позволяет нам носить все подряд

Дороти Дендридж 31 марта 1952 года / © Associated Press

Еще в XX веке тренды были четкими и централизованными.

1970-е — клеш

1980-е — вареные джинсы

2000-е — низкая посадка и клеш от колена

2010-е — суперобтягивающие скинни

Тренд был один и все ему подчинялись. Сегодня же ситуация кардинально другая. Соцсети окончательно разрушили монополию модных редакторов и дизайнеров на определение «правильного» силуэта. Алгоритмы TikTok и Instagram работают не по принципу «это красиво», а по принципу «это вызывает реакцию».

Поэтому странные, театральные и даже абсурдные модели брюк мгновенно становятся вирусными. Чем необычнее форма, тем больше шансов попасть в ленту рекомендаций. Сегодня одновременно могут сосуществовать очень объемные (мешковатые) брюки, капри, мини-шорты и классические прямые брюки, потому что тренды больше не движутся по одной линии, они существуют параллельно.

Мода возвращает прошлое

Жа Жа Габор, 17 октября 1958 года / © Associated Press

На самом деле у многих «новых» трендов очень старая история.

Те самые объемные брюки с округлым силуэтом, которые сегодня выглядят ультрасовременно, уходят корнями еще в XVIII век. Европейские женщины начали носить подобные силуэты после знакомства с турецкой модой. Тогда это были широкие брюки, которые скрывали ноги гораздо больше, чем традиционные юбки того времени.

Позже появились женские «шаровары» («bloomers») — брюки, названные в честь активистки Амелии Блумер. Для нее это было не модное заявление, а вопрос свободы и комфорта, женщины стремились избавиться от тяжелых многослойных юбок и жестких корсетов.

Теда Нельсон, 1 сентября 1959 г. / © Associated Press

То есть мода на комфорт — совсем не новая идея, просто теперь она получила новый диджитал-формат.

Почему мы одновременно ненавидим эти тренды, но покупаем

Есть что-то очень странное в современном шопинге, мы постоянно жалуемся, что «ничего не подходит», но продолжаем покупать новые фасоны. Мода превратилась в бесконечный эксперимент с пропорциями. Брюки больше не создают только для того, чтобы «подчеркнуть фигуру». Они стали способом игры со стилем, объемом, силуэтом и даже юмором.

Сегодня можно носить спортивные штаны с рубашкой, пижамные штаны с каблуками, а джинсы настолько мягкие, что они напоминают домашнюю одежду.

И, возможно, именно здесь скрывается главное изменение последних лет, а именно то, что мода перестала быть про «идеальное тело». Она стала про комфорт, индивидуальность и право выглядеть странно.

Изменения модной индустрии

Впрочем, у свободы есть и темная сторона. Скоротечная мода дает новые тренды буквально за дни. Если раньше бренды работали сезонными коллекциями, то теперь любой вирусный TikTok может мгновенно создать спрос на новый фасон.

В результате бренды больше не выбирают один силуэт, они производят все возможные варианты сразу. Это создает огромную нагрузку на экологию и подпитывает культуру импульсивного потребления, мы покупаем трендовые вещи быстрее, чем успеваем понять, нравятся ли они нам на самом деле.

В чем проблема

Несмотря на весь модный хаос, многие стилисты и модные историки считают нынешнюю ситуацию одной из самых интересных за десятилетие. Впервые за долгое время женщины не обязаны подстраиваться под один «правильный» силуэт. Можно носить сегодня скинни, завтра широкие брюки, а послезавтра капри или карго.

Да, через десять лет мы, вероятно, будем смотреть на свои фото в джинсах с округлым силуэтом или объемных брюках и смеяться. Но правда в том, что мы бы смеялись при любых условиях. Так работает мода.

Возможно, главный модный урок 2026 года звучит очень просто: больше не существует универсального фасона, который «должен» носить каждый. Мода перестала быть системой жестких правил. Теперь это скорее большой гардеробный хаос, где каждый ищет собственную версию комфорта, красоты и уверенности.

