Модный весенний гардероб — как выглядеть стильно в +16 …+21°C
Весна — тот самый модный сезон, когда утром прохладно, днем тепло, а вечером снова хочется закутаться во что-то уютное. Но именно эта «непредсказуемость» делает стиль более интересным.
Температура +16…+21°C — настоящий модный вызов. Солнце светит, но ветер может испортить настроение, а утра и вечера все еще прохладные. Именно поэтому ключ к идеальному весеннему образу — многослойность, об этом рассказало издание Woman&Home. Это не только практично, но и дает простор для экспериментов, ведь можно миксовать базовые вещи с трендовыми, играть с цветами, текстурами и силуэтами.
Миди-платье
Весна — время сменить теплые трикотажные платья на более легкие миди. Идеально с длинным рукавом или в сочетании с базовой футболкой или тонким свитером. Добавьте:
кожаный или джинсовый жакет для легкого настроения
тренч — для более элегантного вида
кроссовки или сапоги — в зависимости от температуры
Комплекты-двойки
Готовые комплекты, например, жакет и брюки или топ и юбка, снимают главный вопрос: «Сочетается ли это между собой?» Выбирайте:
мягкие ткани
нейтральные цвета
расслабленные силуэты
Это одновременно создает дорогой и непринужденный вид.
Комбинезон
Комбинезон — настоящий спаситель, особенно из джинса или плотной ткани, которая заменяет легкую куртку:
выбирайте укороченный жакет, если нужен дополнительный слой
играйте с аксессуарами для акцентов
Юбка и блузка
Этот дуэт возвращается с новой энергией благодаря трендам 70-х и 90-х. Актуальные варианты:
джинсовая юбка и легкая рубашка
яркая или анималистическая юбка и базовая блуза
юбка-карандаш для более изысканного образа
Главное — баланс, если низ яркий, верх должен быть сдержанным.
Пиджак
Пиджак давно вышел за пределы офиса, его носят с платьями, джинсами и футболками. Попробуйте:
пастельные оттенки
увеличенные силуэты
классический двубортный вариант
Брюки и топ
В этом сезоне акцент — на широкие или прямые брюки. Сочетайте их с широкими или прямыми:
базовыми футболками
блузами
легкими кардиганами
Образ будет выглядеть более собранным, но без излишней строгости.
Джинсы
Беспроигрышный вариант. Широкие, прямые или даже balloon джинсы — выбирайте форму, которая вам подходит. Добавьте:
белую футболку или полосатый топ
тренч — для завершенного образа
Главные правила
Слои — это база: футболка, рубашка и жакет
Верхняя одежда имеет значение: тренч, кожаная куртка или парка
Будьте готовы к изменениям погоды: весна любит сюрпризы
Весенние цвета
Весна — это уход от темных оттенков и добавление цвета. В тренде:
пастель (особенно нежно-желтый)
яркий красный
пудрово-розовый
серо-голубые оттенки
классические нейтрали
Главное правило — выбирать те цвета, которые подходят именно вам.
Весна — это не идеальные образы, а умение адаптироваться. Легкие слои, базовые вещи и несколько акцентов и ваш гардероб будет работать на вас. И не спешите полностью переходить на летние вещи, это последний шанс выгулять любимые джинсы, тренчи и легкие свитера.