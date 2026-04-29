Модный весенний гардероб

Температура +16…+21°C — настоящий модный вызов. Солнце светит, но ветер может испортить настроение, а утра и вечера все еще прохладные. Именно поэтому ключ к идеальному весеннему образу — многослойность, об этом рассказало издание Woman&Home. Это не только практично, но и дает простор для экспериментов, ведь можно миксовать базовые вещи с трендовыми, играть с цветами, текстурами и силуэтами.

Миди-платье

Весна — время сменить теплые трикотажные платья на более легкие миди. Идеально с длинным рукавом или в сочетании с базовой футболкой или тонким свитером. Добавьте:

кожаный или джинсовый жакет для легкого настроения

тренч — для более элегантного вида

кроссовки или сапоги — в зависимости от температуры

Комплекты-двойки

Готовые комплекты, например, жакет и брюки или топ и юбка, снимают главный вопрос: «Сочетается ли это между собой?» Выбирайте:

мягкие ткани

нейтральные цвета

расслабленные силуэты

Это одновременно создает дорогой и непринужденный вид.

Комбинезон

Комбинезон — настоящий спаситель, особенно из джинса или плотной ткани, которая заменяет легкую куртку:

выбирайте укороченный жакет, если нужен дополнительный слой

играйте с аксессуарами для акцентов

Юбка и блузка

Этот дуэт возвращается с новой энергией благодаря трендам 70-х и 90-х. Актуальные варианты:

джинсовая юбка и легкая рубашка

яркая или анималистическая юбка и базовая блуза

юбка-карандаш для более изысканного образа

Главное — баланс, если низ яркий, верх должен быть сдержанным.

Пиджак

Пиджак давно вышел за пределы офиса, его носят с платьями, джинсами и футболками. Попробуйте:

пастельные оттенки

увеличенные силуэты

классический двубортный вариант

Брюки и топ

В этом сезоне акцент — на широкие или прямые брюки. Сочетайте их с широкими или прямыми:

базовыми футболками

блузами

легкими кардиганами

Образ будет выглядеть более собранным, но без излишней строгости.

Джинсы

Беспроигрышный вариант. Широкие, прямые или даже balloon джинсы — выбирайте форму, которая вам подходит. Добавьте:

белую футболку или полосатый топ

тренч — для завершенного образа

Главные правила

Слои — это база: футболка, рубашка и жакет

Верхняя одежда имеет значение: тренч, кожаная куртка или парка

Будьте готовы к изменениям погоды: весна любит сюрпризы

Весенние цвета

Весна — это уход от темных оттенков и добавление цвета. В тренде:

пастель (особенно нежно-желтый)

яркий красный

пудрово-розовый

серо-голубые оттенки

классические нейтрали

Главное правило — выбирать те цвета, которые подходят именно вам.

Весна — это не идеальные образы, а умение адаптироваться. Легкие слои, базовые вещи и несколько акцентов и ваш гардероб будет работать на вас. И не спешите полностью переходить на летние вещи, это последний шанс выгулять любимые джинсы, тренчи и легкие свитера.

