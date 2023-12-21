Мюли с квадратным мысом и топсайдеры: 6 пар обуви, которая выйдет из моды в 2024 году

Конечно, носить мы можем, то что нам нравится, и что есть в нашем шкафу, однако, модные эксперты все же назвали модели, которые не будут пользоваться популярностью в новом году.

Согласно мнению модных стилистов, которым они поделились с изданием Business Insider, в дальний ящик стоит убрать шесть пар летней обуви, которая уже будет считаться не модной.

Армейские ботинки

На протяжении нескольких сезонов такие брутальные ботинки пользовались популярностью и из сочетали совершенно с разными нарядами: юбками, легкими платьями и кюлотами. Однако стилист Эбби Янг рекомендует вместо этой модели рассмотреть варианты с острым носком и на молнии. А вот армейская модель пока что уходит на второй план.

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"Папины" кроссовки

Также и эти кросовки. Иногда подобные модели, стилистика которых была навеяна обувью 80-х и 90-х, имели довольно странный дизайн, но все же оставались популярными среди модников из-за своей брутальности и массивности. В 2024 году же массивная обувь покидает пьедестал первенства и предпочтение отдается олдскульным стилям плоских, тонких и гладких кроссовок.

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Туфли-топсайдеры

Эта удобная пара обуви также продавалась в совершенно разных дизайнах и окрасах, однако все же тоже уйдет дожидаться лучших времен. Теперь они уступят место традиционным лоферам.

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Шлепанцы

Это одна из самых популярных видов летней обуви, но все же она не будет модной в 2024 году. Шлепанцы рекомендуется заменить более элегантными и универсальными мюлями, которые будут хорошо смотреться с расклешенными брюками и кюлотами.

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Плетеные сандалии

Обувь с переплетами, как кожаными, так и соломенными, пользовалась популярностью из-за своего удобства, однако в новом году предвещается грандиозный камбэк балеток и, соответственно, плетеные сандалии рекомендуют заменить ими. Так по словам стилиста Маргарет Стоун, образы будут более изысканными и классическими.

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Квадратный носок

Такая модель обуви была символом 2021 года, во время пика популярности мюлей Bottega Veneta. А вот в 2024 году стилисты рекомендовал остановить свой выбор на заостренном или закругленном мыске, который будет выглядеть более современно.

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