Назад в СССР: российский глянец начал публиковать советы в стиле "как перелицевать пальто"

Российские блогеры и инфлюенсеры готовятся к погружению в новую реальность.

Как мы уже писали, с Российского рынка уходят люксовые бренды, производящие предметы роскоши и модную одежду. Вслед за "тяжелым люксом" уходит и масс-маркет, который так любили носить и демонстрировать блогеры поскромнее.

Совсем скоро у российских хипстеров не останется ничего, кроме того, что уже куплено. И это, похоже, на долгие, долгие годы. В связи с этим вместо советов в стиле "10 вещей, которые вам обязательно нужно купить в коллекциях весна-лето" в российских глянцевых изданиях начали появляться тексты вроде "как сделать так, чтобы вещи в гардеробе выглядели новыми".

В частности, интернет-глянец instyle.ru поделился с читателями своими идеями об обновлении гардероба, без, собственно, обновления. Несколько идей довольно любопытны.

Например, читателям предлагается "взбодрить привычные комбинации". Что бы это ни значило, идея безусловно перспективная. Также рекомендуют задуматься о многослойности. Ну, действительно, и стильно, и тепло.

Обувь и верхнюю одежду рекомендуют отдавать время от времени в химчистку. Видимо, выражение "бедненько, но чистенько" в наше время приобретает для российских модников особенную актуальность. Ну, конечно, в том случае, если с рынка еще не ушли импортные химреактивы. Потому что, как помнят старожилы движения, хозяйственное мыло справляется далеко не со всем.

Свежая идея дополнить образ аксессуарами из гипотетической забытой шкатулки нам особенно понравилась. Так же, как и рекомендация отдать украшения в чистку. Видимо, до санкций о существовании чистящих средств российские инфлюенсеры не знали, а загрязнившиеся вещи просто выбрасывали или складывали "в шкатулку".

Ну и, конечно, рекомендация найти ателье, в котором будут перешивать вещи, - это безусловный топ. Совет дельный, и тема очень перспективная. Как мы видим, российские фэшиониста находятся в шаге от "перелицовки пальто". С чем мы их от всей души и поздравляем. Носите на здоровье, лет 20, не меньше.

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