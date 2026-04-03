- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 1708
- Время на прочтение
- 1 мин
Не делайте так: Андре Тан назвал неудачные сочетания вещей, которые удешевляют образ
Дизайнер рассказал, каких сочетаний стоит избегать, чтобы быть стильной и утонченной.
Темный верх + темный низ
Например, темный низ с черным, темно-зеленым или коричневым верхом выглядят мрачно. Чтобы образ был интереснее и «дороже», добавьте аксессуары или выбирайте более светлые цвета.
Отсутствие объема
Лонгсливы или водолазки по фигуре с обтягивающими джинсами создают «плоский» образ. Чтобы выглядеть дорого, экспериментируйте с фактурами, посадкой и обувью.
Юбка не закрывает край ботильонов
Если ваша юбка не закрывает ботильоны, это добавляет лишних килограммов и делает образ негармоничным. Просто выбирайте соответствующую длину юбки или замените ботильоны на туфли или сапоги.