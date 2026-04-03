ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
1708
Время на прочтение
1 мин

Не делайте так: Андре Тан назвал неудачные сочетания вещей, которые удешевляют образ

Дизайнер рассказал, каких сочетаний стоит избегать, чтобы быть стильной и утонченной.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Темный верх + темный низ

Например, темный низ с черным, темно-зеленым или коричневым верхом выглядят мрачно. Чтобы образ был интереснее и «дороже», добавьте аксессуары или выбирайте более светлые цвета.

Отсутствие объема

Лонгсливы или водолазки по фигуре с обтягивающими джинсами создают «плоский» образ. Чтобы выглядеть дорого, экспериментируйте с фактурами, посадкой и обувью.

Юбка не закрывает край ботильонов

Если ваша юбка не закрывает ботильоны, это добавляет лишних килограммов и делает образ негармоничным. Просто выбирайте соответствующую длину юбки или замените ботильоны на туфли или сапоги.

Дата публикации
Количество просмотров
1708
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie