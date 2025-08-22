- Дата публикации
Не леопард и не цветы: три принта, которые будут в моде осенью 2025 года
Этой осенью в центре модных событий — принты, которые мы уже хорошо знаем и любим.
Осень 2025 года обещает быть яркой, ведь минимализм и скучные однотонные изделия сменятся большим выбором интересных фасонов и оттенков. Также в тренде будут выразительные принты. Самая горячая тройка — это клетка, горошек и «зебра».
Клетка
От шотландского тартана до нежной гингем-романтики — клетка всегда возвращается в тренды. Этим культовым принтом можно подчеркнуть серьезность, но в то же время добавить игривости. И не обязательно выбирать сдержанные тона — не бойтесь цветовых сочетаний и миксуйте клетку с денимом или кожей.
Горошек
На первый взгляд он кажется летним принтом, но осенью горошек выглядит особенно нежно. Платья миди в горошек с тренчем создают образ мечтательной парижанки, а блузы с мелкими точками удачно сочетаются с офисными костюмами или классическими брюками.
«Зебра»
Животные принты не сдают позиций, но в этом году в фокусе именно «зебра». Асимметричные черно-белые полосы добавляют образу динамики и выглядят менее агрессивно, чем леопард. Комбинируйте этот принт с базовыми вещами — белой рубашкой или денимом — чтобы балансировать яркость. Вещи с таким принтом точно не оставят вас незамеченной.