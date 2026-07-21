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- Школа стиля
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Не только джинсы: Андре Тан назвал летние брюки, которые сделают образ более дорогостоящим и актуальным
Джинсы — это, безусловно, базовая вещь, но иногда именно они могут сделать летний образ более тяжелым. Дизайнер перечислил варианты брюк, которые помогут выглядеть элегантно даже в самые жаркие дни.
Атласные брюки
Они мгновенно делают образ гораздо более дорогостоящим. Такие брюки легкие, элегантные, красиво развеваются при ходьбе. В них гораздо удобнее, чем в плотном дениме.
Брюки фасафи
Бежевые, песочные или карамельные оттенки — настоящая летняя классика. Они сочетаются практически со всем и отлично смотрятся даже в самых простых образах.
Бермуды, кюлоты или шорты
Главный секрет таких брюк — правильная длина и высокая посадка. Именно такие брюки подчеркнут талию и визуально удлинят ноги.
Широкие льняные или хлопковые брюки
Такие брюки легкие, удобные и дышащие. Они создают тот самый эффект непринужденной небрежности.