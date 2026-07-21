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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
276
Время на прочтение
1 мин

Не только джинсы: Андре Тан назвал летние брюки, которые сделают образ более дорогостоящим и актуальным

Джинсы — это, безусловно, базовая вещь, но иногда именно они могут сделать летний образ более тяжелым. Дизайнер перечислил варианты брюк, которые помогут выглядеть элегантно даже в самые жаркие дни.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Атласные брюки

Они мгновенно делают образ гораздо более дорогостоящим. Такие брюки легкие, элегантные, красиво развеваются при ходьбе. В них гораздо удобнее, чем в плотном дениме.

Брюки фасафи

Бежевые, песочные или карамельные оттенки — настоящая летняя классика. Они сочетаются практически со всем и отлично смотрятся даже в самых простых образах.

Бермуды, кюлоты или шорты

Главный секрет таких брюк — правильная длина и высокая посадка. Именно такие брюки подчеркнут талию и визуально удлинят ноги.

Широкие льняные или хлопковые брюки

Такие брюки легкие, удобные и дышащие. Они создают тот самый эффект непринужденной небрежности.

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Дата публикации
Количество просмотров
276
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