Не только джинсы: Андре Тан назвал летние брюки, которые сделают образ более дорогостоящим и актуальным

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Атласные брюки

Они мгновенно делают образ гораздо более дорогостоящим. Такие брюки легкие, элегантные, красиво развеваются при ходьбе. В них гораздо удобнее, чем в плотном дениме.

Брюки фасафи

Бежевые, песочные или карамельные оттенки — настоящая летняя классика. Они сочетаются практически со всем и отлично смотрятся даже в самых простых образах.

Бермуды, кюлоты или шорты

Главный секрет таких брюк — правильная длина и высокая посадка. Именно такие брюки подчеркнут талию и визуально удлинят ноги.

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Широкие льняные или хлопковые брюки

Такие брюки легкие, удобные и дышащие. Они создают тот самый эффект непринужденной небрежности.

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