Не только Mocha Mousse: Андре Тан назвал самые модные цвета на зиму 2024-2025

Украинский дизайнер поделился новыми советами и на этот раз назвал пять самых модных цветов этого холодного сезона.

СЛИВОВЫЙ

Этот цвет невероятно универсален: он прекрасно сочетается как с базовыми оттенками (черным, серым, бежевым), так и яркими, например, лавандовым или золотым. Он придает нотку элегантности любому образу. А для максимального эффекта выбирайте тотал-лук – и вы точно не останетесь незамеченными.

НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ

Этот оттенок напоминает о ясном зимнем небе. Он выглядит одновременно спокойно и эффектно. Небесно-голубой отлично подходит как для тотал-луков, так и для комбинаций с пастельными цветами или контрастными яркими акцентами.

БОЛОТНЫЙ ХАКИ

Один из самых популярных цветов этого сезона. Он подходит для повседневных и практических образов, но в то же время придает изысканность. Хаки можно комбинировать с другими природными оттенками: коричневым, бежевым или песочным. Однако в тотал-луке он будет выглядеть максимально стильно.

БЛЕДЫЙ БАБЛ-ГАМ

Этот оттенок возвращается к моде вместе с тенденциями к романтичности и легкости. Чтобы интегрировать его в свой гардероб, выбирайте свитера, блузы или кардиганы. Для тех, кто любит экспериментировать, подойдет нежно-розовая юбка или пальто. Этот цвет легко сочетается с нейтральными оттенками или холодными пастельными.

САПФИРОВЫЙ

Глубокий и роскошный сапфировый синий идеально подойдет для вечерних образов, деловых костюмов или верхней одежды. Этот цвет придает благородство и сдержанность, а также легко комбинируется с белым, серым или серебристым для создания холодных зимних образов.

Советами дизайнер поделился на своей странице в Instagram.

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