обувь Maison Margiela / © Associated Press

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Модная индустрия переживает настоящий бум экстравагантной обуви. Valentino продают туфли за более чем тысячу долларов, которые открывают два пальца ноги и визуально превращают стопу в раздвоенное свиное копыто, и среди поклонниц модели уже заметили Хейли Бибер.

Chanel представил босоножки, которые поддерживают только пятку и оставляют стопу почти полностью открытой. Формально это обувь.

© Getty Images

Даже сдержанный и элегантный бренд Tory Burch удивил модную публику, в новой коллекции появились мюли с массивным серебряным кольцом, которое словно пронзает носок обуви. Впечатление примерно такое же, как когда идеальная дочь возвращается из университета с пирсингом в носу.

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Но это только начало, об этом сообщило издание The Washington Post. В соцсетях активно обсуждают концептуальные модели от независимых дизайнеров. Среди них — туфли с лучом света вместо каблука, оптические иллюзии, где каблуки напоминают расщепленные кроссовки, а также футуристические конструкции. Нравится это или нет, но отвести взгляд сложно, так что именно в этом и заключается главная цель.

Эра обуви для социальных сетей

Несмотря на общее замедление роста рынка роскошной моды, сегмент дорогой обуви продолжает расти. Для многих брендов именно продажа обуви становится важной частью бизнеса.

В мире, где каждую секунду появляются тысячи новых изображений, привлечь внимание покупателя становится все сложнее. Поэтому дизайнеры всё чаще создают вещи, которые в первую очередь служат контентом.

Ларс Бирресен Петерсен, автор популярного аккаунта в Instagram Lars LaLa, посвященного необычной обуви, называет это явление довольно прагматичным.

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По его мнению, дизайнеры ищут тот самый «вирусный» момент, который заставит пользователей остановить прокрутку ленты и нажать «поделиться».

Это не новая история

Хотя сегодня кажется, что необычная обувь появилась вместе с TikTok, история свидетельствует об обратном, всё циклично.

Еще в XV веке европейские аристократки носили чопины — обувь на невероятно высокой платформе, которая визуально удлиняла платья и подчеркивала статус.

пулены / © Getty Images

В средневековье представители высших слоев общества обожали пулены — обувь с чрезвычайно длинными заостренными носками. Более того, длина носка даже регулировалась в зависимости от социального статуса: чем выше было положение человека, тем более длинный носок он мог себе позволить.

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Директор и главный куратор Музея моды при Fashion Institute of Technology в Нью-Йорке Валери Стилу беждена, что нынешняя волна экстравагантной обуви является продолжением тенденции, развивающейся уже на протяжении десятилетий.

пулены / © Getty Images

По её словам, последние двадцать лет дизайнеры намеренно стремятся создавать необычные вещи. В моде самый большой страх — выглядеть старомодно или слишком буржуазно. Именно поэтому индустрия постоянно ищет новые формы и провокации. И обувь для этого подходит идеально. Она находится далеко от лица, поэтому даже самая экспериментальная модель не делает человека некрасивым, объясняет Стил.

Человек, который всё изменил

Если искать символическое начало современной любви к необычной обуви, многие эксперты назовут имя Мартина Маржелы.

В 1988 году дизайнер представил на первом показе Maison Margiela легендарные ботинки Таби с разделенным большим пальцем. Вдохновением послужили традиционные японские рабочие ботинки XV века. Тогда модель казалась потрясающей.

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Для Петерсена у них есть даже практический смысл. Он убежден, что разделение большого пальца улучшает равновесие тела. А ещё, как он шутит, это помогает гармонизировать сердечную чакру.

Красота или страдание

Правда, не все необычные туфли могут похвастаться комфортом. Если вспомнить знаменитые платформы японского дизайнера Норитаки Татеханы, чьи футуристические модели любили Дафна Гиннесс и Леди Гага. Стоять в них можно было всего около двадцати минут. После этого лучше с облегчением переобуться в «удобные» каблуки. Хотя в мире высокой моды даже пятнадцатисантиметровые шпильки могут считаться комфортными.

Поэтому у многих возникает закономерный вопрос: не скрывается ли за подобными дизайнерскими экспериментами некая жестокость или даже мизогиния. Однако сегодня большинство женщин самостоятельно решают, готовы ли они поменять комфорт на эффектный вид. Высокие каблуки давно перестали быть обязательным элементом гардероба и стали личным выбором.

Интересно, что даже самая удобная обувь когда-то могла казаться ужасной. Например, на выставке обуви в 1999 году в экспозицию включили сандалии Birkenstock. Реакция одной бразильской тележурналистки была мгновенной. Она считала, что ни одна женщина не наденет такую обувь, потому что она невероятно уродлива.

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Прошло чуть больше двух десятилетий, и Birkenstock стали одной из самых модных марок обуви в мире.

Возможно, необычные туфли — это не о красоте в её классическом понимании. Они о внимании, индивидуальности и желании выделяться в эпоху, когда все постоянно что-то демонстрируют в интернете.

Свиные копыта от Valentino, босоножки-призраки от Chanel или футуристичные конструкции молодых дизайнеров могут вызвать смех, удивление или восхищение, но точно не равнодушие.

И пока социальные сети остаются главной трибуной современности, самой ценной валютой моды будет не элегантность и даже не комфорт. А способность заставить нас остановиться, присмотреться еще раз и спросить себя: «Серьезно? Это теперь модно?»

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