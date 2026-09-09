Неоклассические костюмы и джинсовые комплекты: супруга Михаила Федорова представила стильную коллекцию на Неделе моды

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В современном мире можно воспроизвести почти все — внешность, тренды, статус и даже образ успешного человека. Однако остаются вещи, которые невозможно скопировать: характер, образ мышления и внутреннее ощущение себя. Именно эта идея легла в основу коллекции THE NEW INSTINCT, которую бренд COVER представил в рамках Ukrainian Fashion Week.

Ее ключевой тезис — Intelligence is the New Sex, или «Интеллект — это новая сексуальность». Коллекция стала первым столь откровенным высказыванием бренда о привлекательности и о том, как меняется ее восприятие.

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По словам дизайнера Анастасии Федоровой, интеллект не заменяет сексуальность, а становится ее новой формой. Настоящая привлекательность, по ее мнению, начинается не с внешности, а со свободы мыслить, проявлять себя и не подстраиваться под навязанные образы.

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В коллекции сексуальность не скрывается за минимализмом, а органично его дополняет. Линейка объединила три основных направления: тейлоринг, деним и экокожа.

Коллекция построена на контрасте фактур и форм. Структурные ткани, плотный деним и шерсть соседствуют с мягким шелком, архитектурными вырезами, высокими разрезами и полупрозрачными деталями. В мужскую и женскую линии вошли неоклассические костюмы, джинсовые комплекты, бомберы, рубашки, короткие шорты и платья.

Кроме того, бренд впервые использовал премиальную экокожу. Федорова сознательно отказалась от натурального материала, ведь для нее этичность имеет такое же значение, как качество и визуальная выразительность вещей.

Основу палитры составляют черный, графитовый, белый и насыщенные коричневые оттенки. Сдержанную гамму дополнили яркими акцентами голубого и фуксии.

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Источниками вдохновения для дизайнера стали фотографии Хельмута Ньютона, тексты Сьюзан Зонтаг и образы Шарлотты Рэмплинг. Их объединяют сила, контроль, интеллектуальная провокация и сдержанная чувственность — черты, которые и сформировали визуальный язык новой коллекции.

Анастасия Федорова

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