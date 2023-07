Невероятно повезло: невеста купила удивительное свадебное платье в благотворительном магазине

Не все девушки готовы тратить на свадебные наряды большие деньги, поэтому в попытках сэкономить немного свадебного бюджета отправляются в комиссионные магазины и сэконд-хенды. Однако невеста по имени Кэт Уилкинсон из Великобритании нашла свое платье в благотворительном магазине Sue Ryder и совершенно случайно.

Кэт - преподаватель в Ливерпульском университете Джона Мура и со своим будущим мужем Майком пробыла в отношениях пять лет до свадьбы. На следующий день после того как бойфренд сделал ей предложение, девушка пошла в благотворительный магазин, где и увидела свое свадебное платье.

Наряд продавался всего за 35 фунтов стерлингов (это около 1 663 гривен), и конечно же она сразу его купила. Она попросила Майка не подходить в примерочную, пока меряла наряд, а работница магазина сфотографировала ее, чтобы Кэт смогла отправить фото маме и сестре на одобрение.

Наряд идеально сел на нее, но невеста все же внесла в него несколько изменений, чтобы сделать его именно таким, как она хотела. В частности Кэт заменила молнию на спине пуговицами, а также переместила несколько цветов на переднюю часть платья.

Решив разузнать немного о своем платье, Кэт посетила винтажный свадебный магазин после покупки, где обнаружила, что платье датируется 1950-ми годами и, вероятно, было сшито в домашних условиях, а не в свадебном салоне.

Также невеста отметила, что цветочные украшения были еще старше и, вероятно, были переданы от старшего родственника как "что-то старое" на память. В англоговорящих странах есть интересная традиция, которую вы, вероятно, не раз встречали в фильмах - надевать на свадьбу что-то старое, что-то синее, вязаное и одолженное. Звучит она в оригинале как стихотворение: Something old and something new, something borrowed and something blue. Считается, что если невеста наденет это все на свою свадьбу, то ей обязательно улыбнется удача (придерживалась этой традиции на своей свадьбе даже принцесса Кэтрин, когда выходила замуж за Уильяма).

"Я надеюсь, что мое свадебное платье за ​​35 фунтов стерлингов станет небольшим напоминанием о том, что для того, чтобы вы чувствовали себя особенной, не обязательно платить огромные деньги", - написала Кэт Уилкинсон на странице в Facebook.

Но согласно комментарию девушки для издания Metro, переделка платья обошлась ей еще в около 200 фунтов стерлингов (это около 9 508 гривен), то есть полная сумма, потраченная на платье, составила 235 фунтов стерлингов (около 11 172 гривен).

Также она отметила, что ей невероятно повезло, ведь это было то чего действительно хотела.

"Когда я впервые увидела платье, висевшее на вешалке, я не могла в это поверить, мне понравился кружевной дизайн, и оно было ярко-белым. Я часто говорила с сестрой и друзьями о свадебном платье своей мечты (задолго до предложения), и моими ключевыми критериями были длинные рукава и высокий вырез. Я не ожидала, что платье подойдет мне - моя главная причина, чтобы примерить его, заключалась в том, чтобы убедиться, что образ того, что я хотела, который я так долго держал в голове, был правильным - и это было так! Я и дама, которая работала в магазине, не могли поверить, что платье идеально сидит на мне, как будто оно должно было быть таким", - прокомментировала девушка. "Я была так рада и не могла поверить, что нашла свое свадебное платье на следующий день после того, как мне сделали предложение".

