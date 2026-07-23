Невеста перешила мамино свадебное платье 1990-х годов в роскошное мини-платье с бисерным чокером / © Credits

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Однажды невеста Кэтрин Шорт примерила свадебное платье своей мамы, в котором та выходила замуж в 1991 году, просто из любопытства. Это произошло накануне собственной свадьбы Кэтрин, и она даже не подозревала, что захочет надеть это винтажное платье, но как только она его примерила, сразу представила, какой она может стать.

Во время торжества невеста планировала надеть второе платье, и ей всегда нравилась идея создать индивидуальный свадебный образ, который был бы абсолютно уникальным именно для неё, поэтому платье мамы показалось ей прекрасной идеей.

«Благодаря роскошной вышивке бисером, эффектному воротнику и эффектной открытой спине я поняла, что это платье можно превратить в что-то современное, что будет отражать мою индивидуальность, но в то же время отдаст дань уважения моей маме», — рассказала Кэтрин изданию PEOPLE. «Это был идеальный способ создать неповторимый образ для вечерней части свадьбы и иметь частичку мамы рядом в такой важный день, особенно учитывая, что я её единственная дочь».

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В начале января невеста приступила к работе над обновлением платья вместе с дизайнером Брайаном Томпсоном. Процесс переделки длился около двух с половиной месяцев.

«Изначально платье было длинным, с длинными рукавами и высоким воротником. Вместе мы превратили её в современное мини-платье с тонкими бретелями и чокером в комплекте, — объясняет Кэтрин. — Один из моих любимых элементов — то, что чокер был создан из оригинального воротника маминого платья».

«Мы сохранили основную часть платья и всю эту невероятную вышивку бисером — это была моя самая любимая деталь. Хотя силуэт изменился кардинально, душа этого платья осталась прежней. Мы также добавили незаметные конструктивные элементы, чтобы сохранить красивый дизайн с открытой спиной».

Кэтрин и 29-летний Кайл поженились 30 мая в американском городе Далласе. На торжестве присутствовало почти 200 гостей, но больше всего новым образом невесты была поражена именно 59-летняя мама невесты.

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«Мама была тронута тем, что я захотела сделать её свадебное платье частью моего торжества. Это имело большое значение для нас обеих, — делится Кэтрин. — Она была счастлива увидеть, как её платье обрело новую жизнь спустя более трёх десятилетий. А мне было невероятно приятно видеть её реакцию, когда в тот вечер я переоделась в него. Она была в восторге от конечного результата!»

Данко принимала участие во всем процессе перешивания и даже делилась своими советами. По словам Кэтрин, «это то, что навсегда останется нашим общим воспоминанием».

На своей свадьбе Кэтрин чувствовала себя в обновленном платье «невероятно». Она отмечает, что переодеться в что-то более лёгкое и удобное было именно тем, что нужно, чтобы танцевать всю ночь. К тому же этот образ имел для неё глубокое личное значение.

«Это была действительно культовая смена образа, — говорит она PEOPLE. — Я просто влюбилась в вышивку бисером и чокер. Мне нравилось, что платье одновременно выглядело роскошно и вызывало тёплые, сентиментальные чувства».

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