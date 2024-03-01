Нежная и роскошная: украинский бренд создал платье полностью из живых цветов

Оригинальный наряд сочетал в себе естественную гармонию и внутреннюю силу.
В первый день весны украинский бренд Vladiyan Royal представил красивый кампейн с оригинальным свадебным платьем, которое полностью создали из живых цветов.
Для экстравагантного наряда использовали 435 цветков, среди которых: розы, пионы, эустомы, гортензии, гвоздики, дельфиниумы и 525 других растений.
Над изделием работали пять флористов в течение шести часов.
Цветочное платье посвящено величию и разнообразию природы.
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