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Нежная и роскошная: украинский бренд создал платье полностью из живых цветов

Нежная и роскошная: украинский бренд создал платье полностью из живых цветов

Оригинальный наряд сочетал в себе естественную гармонию и внутреннюю силу.

В первый день весны украинский бренд Vladiyan Royal представил красивый кампейн с оригинальным свадебным платьем, которое полностью создали из живых цветов.

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Для экстравагантного наряда использовали 435 цветков, среди которых: розы, пионы, эустомы, гортензии, гвоздики, дельфиниумы и 525 других растений.

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Над изделием работали пять флористов в течение шести часов.

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Цветочное платье посвящено величию и разнообразию природы.

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