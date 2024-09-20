Нежно обнимались и целовались: Ярослава Магучих восхитила видео со своим любимым

Украинская легкоатлетка и чемпионка Олимпийских игр-2024 порадовала фолловеров видео из личной жизни.

Ярослава Магучих опубликовала в Instagram романтическое видео со своим бойфрендом, снятое на ночной набережной.

На нем пара не скрывает своих чувств. Они нежно целуются и обнимаются.

В ролике Ярослава предстала в кокетливом коротком платье с принтом, рюшами и вырезом на спине, а ее любимый – в сером костюме с шортами.

Напомним, Ярослава Магучих показала, как за 30 минут подготовила свой образ для праздничного ужина.

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