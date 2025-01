Новая капсульная коллекция Виктории Гресь: 15 импровизаций на тему куртки

Известная дизайнер Виктория Гресь презентовала новую капсульную коллекцию "15 легких пьес для фортепиано с оркестром".

Дизайнер прервала свое трехлетнее молчание в публичном пространстве, чтобы уверенно заявить: "я здесь", "я постоянно работаю", "я делаю свое дело и вижу в этом смысл и миссию в наше непростое время".

Виктория Гресь

За почти три года полномасштабной войны дизайнер сделала вывод: лучшее решение для любого периода, актуальное всегда и сегодня как никогда – это мода вне времени и долговечность одежды и аксессуаров.

Новая коллекция – это 15 фантазийных, стильных и одновременно комфортных курток, которые отлично подойдут на все случаи жизни. У каждой куртки есть имя, которое подчеркивает ее эксклюзивность. Это новый взгляд на привычный предмет одежды, который мы обычно ассоциируем с повседневными, спортивными луками, которые подойдут для прогулки. Дизайнер демонстрирует, что куртка может віглядеть по-разному в зависимости от выбранного стиля и настроения.

В дроопе Виктории классика отлично сочетаются с джазом, блюзом, городским романсом и даже хип-хопом.

В коллекции сочетаются элементы из разных фактур, этнические мотивы и классика, новаторство и традиции, детали handmade и современные акценты, признаки лакшеры и демократического стиля.

Девиз коллекции Виктории: вне времени, вне возраста и вне повода.

Гресь также представила кампейн своей коллекции под названием I will never forget about you. Это шесть фэшн-муви, режиссером которых выступил известный дизайнер Алексей Залевский. Кампейн можно увидеть здесь.

