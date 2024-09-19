Новая жизнь старых футболок: как покрасить одежду в домашних условиях

Используя натуральные красители, можно легко изменить цвет и создать собственный дизайн одежды.
Как подарить своей одежде новую жизнь с помощью натуральных красителей рассказал на своей странице блогер Alessandro Vitale. Натуральными красителями могут стать фрукты, зелень, цветы и т.д.
Рецепт
Что понадобится:
- Нарезанные кубиками овощи или другие ингредиенты на выбор 1 стакан
- Вода 2 стакана
Для приготовления протравы – фиксатор красителей для фруктов и овощей (не для ягод):
- Уксус 1 стакан;
- Вода 4 стакана;
Что делать:
- В емкость добавьте текстиль или одежду;
- Залейте ее смесью воды и уксуса (1 стакан уксуса на 4 стакана воды);
- Проварите смесь около 2 часов, затем дайте ей остыть;
- Тем временем приготовьте краситель. В отдельной кастрюле сварите 1 стакан овощей (автор использовал свеклу) с 2 стаканами воды;
- Оставьте вариться от 40 минут до часа, пока вода не окрасится. Все зависит от того, насколько большими кусками вы порезали овощ или фрукт;
- Дайте красителю остыть;
- После того, как ткань прокипятится в протраве и остынет (промывать не нужно), вы можете смочить ее в красителе;
- Когда ткань полностью высохнет, опустите ее под холодную воду, пока вода не станет прозрачной;
- Затем оставьте ткань для высохнуть.
Советы:
- Этот рецепт лучше всего подходит для таких натуральных тканей, как лен и хлопок. Избегайте использования синтетики;
- Если вы предпочитаете более насыщенные цвета, можете удвоить количество овощей или сделать второе замачивание ткани в красителе;
- Поскольку натуральные красители со временем выцветают, ткань лучше стирать при 20°C или вручную с мылом с нейтральным рН.
Этот процесс требует проб и ошибок, чтобы найти свой любимый способ натурального окрашивания.
Читайте также:
- Как стилизовать кардиган с помощью ленты
- Стилизируем широкую рубашку: блогер показала, как разнообразить свой повседневный образ
- Как с помощью пояса визуально скорректировать фигуру