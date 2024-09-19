Новая жизнь старых футболок: как покрасить одежду в домашних условиях

Используя натуральные красители, можно легко изменить цвет и создать собственный дизайн одежды.

Как подарить своей одежде новую жизнь с помощью натуральных красителей рассказал на своей странице блогер Alessandro Vitale. Натуральными красителями могут стать фрукты, зелень, цветы и т.д.

Рецепт

Что понадобится:

Нарезанные кубиками овощи или другие ингредиенты на выбор 1 стакан

Вода 2 стакана

Для приготовления протравы – фиксатор красителей для фруктов и овощей (не для ягод):

Уксус 1 стакан;

Вода 4 стакана;

Что делать:

В емкость добавьте текстиль или одежду;

Залейте ее смесью воды и уксуса (1 стакан уксуса на 4 стакана воды);

Проварите смесь около 2 часов, затем дайте ей остыть;

Тем временем приготовьте краситель. В отдельной кастрюле сварите 1 стакан овощей (автор использовал свеклу) с 2 стаканами воды;

Оставьте вариться от 40 минут до часа, пока вода не окрасится. Все зависит от того, насколько большими кусками вы порезали овощ или фрукт;

Дайте красителю остыть;

После того, как ткань прокипятится в протраве и остынет (промывать не нужно), вы можете смочить ее в красителе;

Когда ткань полностью высохнет, опустите ее под холодную воду, пока вода не станет прозрачной;

Затем оставьте ткань для высохнуть.

Советы:

Этот рецепт лучше всего подходит для таких натуральных тканей, как лен и хлопок. Избегайте использования синтетики;

Если вы предпочитаете более насыщенные цвета, можете удвоить количество овощей или сделать второе замачивание ткани в красителе;

Поскольку натуральные красители со временем выцветают, ткань лучше стирать при 20°C или вручную с мылом с нейтральным рН.

Этот процесс требует проб и ошибок, чтобы найти свой любимый способ натурального окрашивания.

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