Пальто с принтом "зебра" / © Getty Images

Реклама

Осень 2025 года обещает быть яркой — минимализм уходит на второй план открывая пространство для экспериментов и оригинальных принтов. На передний план выходит помимо леопарда и горошка принт «зебра».

Copenhagen Fashion Week / © Getty Images

Сочетание черного и белого, а иногда также коричневого, сумело проникнуть на подиумы и уличные образы.

Показ Balmain / © Associated Press

Модники и звезды начали активно обращать внимание на этот принт, на рынке появилось много разнообразных его вариаций и моделей, поэтому теперь «зебровый» принт стало найти проще, чем когда-либо ранее — он представлен как в роскошном сегменте, так и в мас- и мидл-маркете.

Реклама

Copenhagen Fashion Week / © Getty Images

Бренды предлагают в «зебре» верхнюю одежду, платья и различные костюмы. А если вы пока не готовы полностью облачиться в такую оригинальную асимметричную полоску, но хотите попробовать поносить этот принт, то отличным вариантом будут аксессуары — сумки, обувь, ремни или серьги.

Copenhagen Fashion Week / © Getty Images

Принт «зебра» не выглядит так дерзко как леопардовый и может быть очень элегантным, например, если сделать его единственным ярким акцентом лука.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Также этот принт можно назвать универсальным, ведь несмотря на свою экстравагантность, он довольно просто может сочетаться с разными оттенками, как яркими так и нейтральными, другими принтами, золотом и серебром.