О чем говорят современные вышиванки и как дизайнеры совмещают традиции с модными тенденциями

О чем говорят современные вышиванки и как дизайнеры совмещают традиции с модными тенденциями

Вышиванки сейчас в тренде. И все больше людей интересуются, что означают орнаменты на их национальном наряде.

Все больше украинцев проявляют интерес к искусству вышивки. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Один из лучших мастеров и исследователей вышиванки Юрий Мельничук уже почти 30 лет учит этому искусству других.

"Очень многие все больше хотят не просто научиться технологиям вышивки, но и знать и понимать, что они вышивают, и для чего они это делают", — говорит Юрий.

Юрий Мельничук

Наши предки передали нам уникальную систему кодов и знаков. Узоры на вышиванке могли многое рассказать о своем владельце.

"Цветы — это девичья составляющая рубашек, а виноград — это замужних женщин, уже имеющих детей. Виноград — это символ жизни, счастья, достатка, благополучия", — рассказывает Юрий.

Это современная вышитая рубашка украинского бренда этноодежды. На ней тоже изображен виноград, оплетавший когда-то киевский дом "Цветы Украины". Дом начали демонтировать прошлым летом и удалось сохранить. А вот от пышного винограда на фасаде остались только сухие ветки.

"На фасаде дома цветов много лет цвел виноград, и мы этот рисунок изобразили на вышиванке, чтобы привлечь внимание", — говорит менеджер магазина Андрей Горницкий.

А эта рубашка посвящена историческому дому "Слово" в Харькове. В 30-х годах прошлого столетия там жили представители украинской интеллигенции. Их целенаправленно уничтожила советская власть. А в этом году само здание обстреляли российские военные.

"Каждый символ, который на ней изображен, имеет какое-то свое значение. Например, волны это Николай Хвылевой, птицы — это чайки — автомобили того времени, которые преследовали и угоняли художников", — сказал Горницкий.

Украшенные рубашки машинной вышивкой – практичные и легкие в уходе. Однако ручная вышивка всегда будет иметь особую ценность.

"Конечно, что машинная вышивка, компьютерная вышивка не вкладывает душу, так как это делает человек", — объясняет Мельничук.

Это подтверждает и молодая мастерица по вышивке львовянка Ярина Климчишин.

"Поскольку я вышиваю руками, я чувствую эту энергию холста и мне постоянно кажется, что я словно рисую иглой", — говорит Ярина.

Вышивкой занимается уже 9 лет. Рубашки и платья шьет по заказу. По словам девушки, это кропотливый труд. Ярина делает эскизы, готовит образцы вышивки и изучает старинные орнаменты.

Люди к ней приходят преимущественно из других регионов, и тогда они начинают исследовать вышивку.

Ярина древние орнаменты совмещает с современным кроем. Именно такую рубашку мастер создала для писательницы Ирэны Карпы.

"Иногда, когда мне говорят об экстравагантности рубашек с голой спинкой, можно привести в пример вот такой вырез в обычной традиционной украинской рубашке. Но это было обусловлено тем, что нужно кормить грудью", — рассказывает Ярина.

А вот это часть рукава грядущего свадебного платья Ярины. Ее девушка вышивает уже год. Говорит – на себя постоянно не хватает времени.

"Это вербовецкий кудрявый шов. Им вышивали только в трех селах в Украине. И мне очень нравится эта техника. Ею не все владеют. Когда-то говорили, что изнанка — это совесть вышивальщицы", — говорит Ярина.

А еще девушке известны некоторые секреты вышивания наших прабабушек.

"Чтобы сохранить от уроков хорошую девушку и хорошую вышивку, совершали какую-то небольшую ошибку в вышивке. Я это применяю в каждой своей работе. Заказчики об этом не знают. Это незаметно абсолютно", — признается мастерица.

Сегодня Ярина мечтает, что когда-нибудь ее работы будут изучать уже следующие поколения.

"И так же за 100 лет, наверное, наши преемники будут говорить, что "вот тоже была правдивая вышиванка". Потому что мы просто возобновляем эту связь дальше", — подытожила Ярина.

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