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Объемные бомберы, футболки с принтами и клетчатые рубашки: осенняя коллекция от украинского бренда

Объемные бомберы, футболки с принтами и клетчатые рубашки: осенняя коллекция от украинского бренда

В новом дропе бренд сочетал тренды и заботу о комфорте.

Украинский бренд BEOMDSGN представил новую коллекцию Fall's Chill, City Hustle, вдохновленную неспешным осенним вайбом.

В дропе частично прослеживается эстетика 90-х. Для любителей принтов создали новые футболки и лонгсливы.

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На новых baby t-shirts изображены надписи Pacesetter, словно призывающие задавать свой ритм нынешнего сезона.

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Для тех, кто любит многослойность, бренд предлагает вываренные клетчатые рубашки оверсайз, которые дополняют феминные луки и придают большую маскулинность в зависимости от настроения.

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Особое внимание в капсуле акцентировали на верхней одежде: объемные бомберы с контрастным воротником, представленные в бежевом и коричневом цветах, и куртка оверсайз из эко-кожи в шоколадном оттенке.

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Большинство вещей коллекции дублируются в мужской линейке бренда: футболки, рубашки, лонгсливы, свитшоты и худи. Их можно комбинировать со штанами бегги, создавая удобные аутфиты с вайбом city hustle.

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