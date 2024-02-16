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Объемные бомберы и жилетки оверсайз: украинский бренд представил спортивный дроп

Объемные бомберы и жилетки оверсайз: украинский бренд представил спортивный дроп

В капсуле сочетались свободные фасоны и спокойная цветовая гамма.

Украинский бренд родом из Закарпатья diadia накануне весны запустил спортивный дроп, который одновременно элегантный и комфортный.

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В капсулу вошли спортивные костюмы в светлых тонах.

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Объемные бомберы в комбинации с брюками свободного кроя в темно-синем и хаки цветах составляют готовый образ, не сковывающий движений.

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Жилетки оверсайз обеспечивают тепло, а их шоколадный и светло-зеленый цвета идеально дополняют палитру.

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Благодаря клетчатым рубашкам можно создавать многослойные луки, что давно стало одним из самых популярных способов стилизации.

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По словам основателей бренда Дианы Сидунчак и Влада Волоса, в спортивном дропе они объединили красоту и удобство. Вещи гармонично комбинируются с разными элементами базовой капсулы и не теряют своей актуальности между сезонами.

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Одежда изготовлена из натуральных материалов и является универсальной благодаря свободным силуэтам. Образы подойдут на все случаи жизни: прогулку с кофе, занятия по пилатесу после рабочего дня или путешествие с друзьями в горы.

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