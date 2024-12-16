Объемные и с капюшонами: украинский бренд представил коллекцию стильных пуховиков

В дропе представлено шесть разных цветов верхней одежды.

Украинский бренд BEOMDSGN презентовал лимитированную коллекцию зимних пуховиков Your Urban Shell, чтобы скрываться от холода, городской шумихи и суеты вокруг было комфортно, стильно и смело.

В коллекцию вошли шесть пуховиков в разных цветах: молочный и черный, как неизменная база; бордовый, графитовый и коричневый, чтобы добавить более глубокие оттенки в зимний гардероб и рефлективный, если хочется разнообразить капсулу.

Они наполнены синтетическим лебединым пухом, что позволяет сохранять тепло до – 20 градусов мороза.

Модель имеет объемный съемный капюшон. Он закрепляется четырьмя кнопками, а застегивается на надежную молнию. Кроме того, низ пуховика можно отрегулировать благодаря специальным затяжкам.

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