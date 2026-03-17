Объемные шубы и бархатные корсеты: показ новой коллекции бренда SEROTONINN на Неделе моды в Киеве

Бренд SEROTONINN представил на Ukrainian Fashion Week коллекцию FW2026/27 Berlin, посвященную интеграции в новые общества. Созданный дизайнером Леной Шнелле, которая последние 15 лет живет в Германии, бренд дебютировал в прошлом году на Copenhagen Fashion Week.

Новая коллекция осмысливает опыт жизни между двумя странами. В ее основе — утверждение себя в новом обществе без потери собственной идентичности. В фокусе нового релиза бренда — смелая, сильная и независимая в своем выборе женщина. Она восхищается собой и не нуждается в одобрении. Коллекция балансирует между гламуром и протестом, чувственностью и внутренней силой. Ее цель — расширить представление о современной женственности.

«Мне очень резонирует, что почувствовали украинские женщины за последние четыре года. Эмиграция для меня была отложенной „на потом“ жизнью — пока я не поняла новое общество и его ценности. Найти себя мне помогло творчество и свобода, уважение к каждой личности, толерантность к инаковости, любовь к себе. Я знаю, где мой дом и кто я. Не было ни одного дня, когда бы я не думала о Киеве. Свои коллекции мне было очень важно показать именно в Украине», — поделилась дизайнер.

В линейку вошли полупрозрачные мини-платья с деликатным блеском, латексные силуэты, бархатные корсеты и объемные шубы из искусственного меха.

Сочетание шелка, бархата, эко-меха и эко-кожи вместе со смелыми акцентами на открытой спине, прозрачных тканях и корсетных формах составляет выразительную, чувственную коллекцию с характером и свободой самовыражения.