Объемные шубы, шарфы XXL и главный цвет сезона: Андре Тан назвал модные тренды зимы

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Реклама

Объемные шубы и плюшевые фактуры

Эко-мех уже актуален минимум пять лет. В этом сезоне благодаря таким вещам вы не просто защищаетесь от холода, а создаете настоящий statement-образ. Выбирайте молочные и бежевые оттенки, потому что они выглядят свежо, всегда в тренде и добавляют элегантности.

Шарф XXL

Такой аксессуар — это настоящий хит сезона. Если у вас дома есть лишний плед, то просто оберните его вокруг себя и вы получите стильный, дорогой и шикарный шарф 3ХL. Чем объемнее — ты лучше.

Трикотажный тотал-лук

Трикотажные юбки и кардиганы и вязаные вещи в этом сезоне просто на пике популярности. Также не забывайте об объемных вязаных платьях — они выглядят очень роскошно.

Реклама

Яркий красный акцент

Это цвет, который точно будет в тренде, он добавляет шика и делает ваш образ завершенным.