ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

Объемные шубы, шарфы XXL и главный цвет сезона: Андре Тан назвал модные тренды зимы

Поскольку зима уже официально вступила в свои права, самое время обновить гардероб и подготовиться к прохладным дням. Именно поэтому дизайнер поделился самыми горячими трендами на которые стоит обратить внимание.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Объемные шубы и плюшевые фактуры

Эко-мех уже актуален минимум пять лет. В этом сезоне благодаря таким вещам вы не просто защищаетесь от холода, а создаете настоящий statement-образ. Выбирайте молочные и бежевые оттенки, потому что они выглядят свежо, всегда в тренде и добавляют элегантности.

Шарф XXL

Такой аксессуар — это настоящий хит сезона. Если у вас дома есть лишний плед, то просто оберните его вокруг себя и вы получите стильный, дорогой и шикарный шарф 3ХL. Чем объемнее — ты лучше.

Трикотажный тотал-лук

Трикотажные юбки и кардиганы и вязаные вещи в этом сезоне просто на пике популярности. Также не забывайте об объемных вязаных платьях — они выглядят очень роскошно.

Яркий красный акцент

Это цвет, который точно будет в тренде, он добавляет шика и делает ваш образ завершенным.

Дата публикации
Количество просмотров
221
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie