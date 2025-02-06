Объемные жакеты и уютные свитера: украинский бренд представил коллекцию базовой одежды

Украинский бренд STIMMA представил новую коллекцию под названием STYLA – обновленную базу, которая станет основой гардероба и поможет проявить собственный стиль.

База – это не просто вещи, это фундамент стиля. Она формирует гардероб, который позволяет балансировать между трендами, цветами и настроениями. В быстром ритме изменений она остается стабильным основанием, которое дополняет любой образ, становясь первым или завершающим слоем.

Новая коллекция выдержана в классических формах и глубоких оттенках: белом, черном, хаки и насыщенном коричневом. Она прочна по силуэтам и текстурам, сбалансирована по составу: шерсть, вискоза, хлопок.

Объемные жакеты добавляют структуры, свободные рубашки – воздушности, а акцентная кожаная юбка – остроты.

Облегченный шоколадный пуховик напоминает о межсезоньях, а приятные на ощупь свитера создают ощущение комфорта. Никаких ограничений, только собственное чувство стиля.

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