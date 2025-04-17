Образ на Пасху: Андре Тан дал пять модных советов, чтобы выглядеть небанально на праздник

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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АКСЕССУАРЫ С ИСТОРИЕЙ

Это может быть украшение мамы, серебряная заколка, серьги в форме зерна или кулон с символикой. Плетеная сумочка, серьги с жемчугом или платок! Не количество, а смысл главное в этот день!

МОНОХРОМ + АКЦЕНТ

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Минимализм в сочетании с украинским духом будет выглядеть очень современно! Один яркий акцент: брошъ, цветная сумка, бусы — и получится очень стильный образ.

ПАСТЕЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ (НО НЕ БАНАЛЬНОЕ)

Обращай внимание на крой: простой силуэт, качественная ткань, минимум декора. Мятная, пудровая, лимонная, бежевая — выбирай оттенок, подходящий к твоему облику. Но чтобы образ был более интересным, не забываем об аксессуарах — платочек, плетеная сумка или интересные заколки очень круто дополнят образ.

ШТАНЫ ПАЛАЦЦО + РУБАШКА

Для тех, кому некомфортно в платьях, хочется ли чего-нибудь поинтереснее штаны — это идеальный вариант! Брюки из легкой ткани, рубашка из фактурного материала — и ты не «просто удобно одета», а элегантна без труда.

ДЖИНСОВЫЙ TOTAL LOOK

Голубой деним очень удачная идея на Пасху. Во-первых, этот цвет символизирует чистоту, покой и воздушность. Во-вторых, джинсовый total look — это модно, просто и универсально. Рубашка и брюки или юбка в одном цвете создают целостный образ. А чтобы сделать его праздничным добавь сумку в светлом или пастельном оттенке, платок в волосы или интересное украшение.