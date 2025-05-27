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- Школа стиля
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Обувь на лето: Андре Тан назвал трендовые модели, которые должны у вас быть
Платья и джинсы — это база гардероба, однако ни один образ не будет полноценным без пары обуви. Дизайнер Андре Тан назвал пять моделей, которые летом 2025 будут пользоваться наибольшей популярностью.
МЮЛИ
Открытые пятки, изящные формы, кожа или сатин — мюли возвращаются в гардероб как признак спокойной элегантности. Их носят и с деловыми костюмами, и с романтическими платьями. Особенно популярны модели на kitten heels и с минималистичным дизайном.
Вьетнамки
Этим летом вьетнамки — это не только обувь для пляжа. Кожаные модели на плоской или платформенной подошве — часть городских образов в стиле 90-х. Носить их следует с льняными брюками, длинными юбками или денимом.
БАЛЕТКИ
Актуальные модели — с заостренным носом, на мини-каблуке, с ремешками. Они гармонично сочетаются с шортами-бермудами, платьями-беби-долл и легкими сарафанами. Главное баланс нежности и актуальности.
ЛОФЕРЫ
Широкая подошва, металлическая фурнитура, иногда цветные вариации. Они отлично дополняют как маскулинные, так и феминные образы. Попробуй носить их с носками или на босую ногу.
РЕТРОКЕДЫ
Кеды из потертой кожи или ткани, с простым логотипом или вообще без него. Это возврат к аутентичности и функциональности. Носим с денимом, шортами, платьями или жакетами оверсайз.