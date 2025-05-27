Обувь на лето: Андре Тан назвал трендовые модели, которые должны у вас быть

Андре Тан

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МЮЛИ

Открытые пятки, изящные формы, кожа или сатин — мюли возвращаются в гардероб как признак спокойной элегантности. Их носят и с деловыми костюмами, и с романтическими платьями. Особенно популярны модели на kitten heels и с минималистичным дизайном.

Вьетнамки

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Этим летом вьетнамки — это не только обувь для пляжа. Кожаные модели на плоской или платформенной подошве — часть городских образов в стиле 90-х. Носить их следует с льняными брюками, длинными юбками или денимом.

БАЛЕТКИ

Актуальные модели — с заостренным носом, на мини-каблуке, с ремешками. Они гармонично сочетаются с шортами-бермудами, платьями-беби-долл и легкими сарафанами. Главное баланс нежности и актуальности.

ЛОФЕРЫ

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Широкая подошва, металлическая фурнитура, иногда цветные вариации. Они отлично дополняют как маскулинные, так и феминные образы. Попробуй носить их с носками или на босую ногу.

РЕТРОКЕДЫ

Кеды из потертой кожи или ткани, с простым логотипом или вообще без него. Это возврат к аутентичности и функциональности. Носим с денимом, шортами, платьями или жакетами оверсайз.