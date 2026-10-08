Обувные тренды осени 2026 года: киттен-хиллз, сатин и ещё один неожиданный камбэк

Топ-7 главных обувных трендов осени 2026 года / © Associated Press

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Каждую осень мода приносит десятки новых трендов, но гардероб не безграничен, да и тратить деньги на обувь, которая выйдет из моды через несколько месяцев, хочется далеко не всегда. Поэтому в этом сезоне стоит обратить внимание не на всё подряд, а на модели, которые легко впишутся в уже имеющийся гардероб, об этом рассказало издание PureWow.

Главные тенденции в осенней обуви 2026 года балансируют между комфортом, элегантностью и ностальгией. Здесь представлены знакомые силуэты в новом исполнении и несколько неожиданных возвращений из прошлого.

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Туфли на невысоких каблуках или киттен-хилз

Невысокие тонкие каблуки снова на пике популярности. Их можно увидеть в лодочках, мюлях и слингбеках, но в этом сезоне они выглядят гораздо современнее: заостренный носок, минималистичный дизайн и интересные оттенки избавляют их от излишней «правильности».

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Лучше всего киттен-хилз смотрятся с прямыми или свободными джинсами — контраст придаёт образу непринуждённость. Также попробуйте сочетать их с классическими брюками или юбкой-миди. А когда станет холоднее, смело надевайте тонкие колготки.

Двухцветная обувь

Контрастный носок возвращается и осенью 2026 года он будет очень актуален. Классическое сочетание бежевого с чёрным получает конкурентов, ведь в коллекциях появляются коричневые и бордовые, чёрно-белые и другие контрастные комбинации.

Это тот случай, когда обувь сама по себе создает акцент, поэтому остальную часть образа можно оставить максимально сдержанной. Двухцветные туфли или балетки великолепно смотрятся с костюмными брюками, однотонным платьем или длинной юбкой. Эффект получается очень элегантным, но при этом не требует лишних усилий.

Атласные туфли

Сатин окончательно покидает вечерний гардероб и «выходит на улицу». Туфли и балетки из блестящей ткани уже стали частью осенних коллекций, а дизайнеры активно используют сатин в обуви для сезона 2026 года.

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Теперь не нужно ждать приглашения на коктейльную вечеринку. Самый простой вариант — атласные туфли, джинсы и базовый верх. Для вечера подойдут атласные туфли и юбка-комбинация. А если хочется более сложного образа, сочетайте разные фактуры, например, блестящую обувь с замшевой юбкой или кожей.

Мягкие мюли

Мюли, напоминающие домашние тапочки, но выглядящие гораздо элегантнее, становятся одним из самых комфортных трендов сезона. Ищите модели из кожи, замши или бархата с тонкой подошвой и минимумом деталей.

Главное правило — не стилизовать их как домашнюю обувь. Носите мюли с длинной юбкой-карандашом и рубашкой оверсайз, трикотажным платьем длины миди и шерстяным пальто или плиссированной юбкой и объемным свитером. Осенью они легко заменят классические лоферы.

Сапоги на плоской подошве

Если высокие каблуки хороши лишь для определенного момента, когда вам приходится проводить на ногах целый день, есть отличная альтернатива — сапоги на плоской подошве. В этом сезоне это не грубые ботинки Chelsea на массивной подошве, а более изящные модели — узкие, лаконичные, с немного удлиненным или квадратным носком и невысоким каблуком.

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Их легко носить буквально со всем, например, с прямыми джинсами, плиссированными юбками, платьями. Единственное, на что стоит обратить внимание, — это длина брюк. Она должна аккуратно закрывать сапог или заканчиваться чуть выше него.

Обувь со складками

После нескольких лет увлечения максимально гладким минимализмом мода наконец-то возвращает фактуру в обувь. Обувь со складками — это туфли и босоножки, материал которых мягко собирается в складки вокруг стопы или носка.

Деталь небольшая, но именно она делает этот наряд интересным. Чтобы не перегрузить образ, остальные вещи пусть остаются простыми: например, юбка-комбинация и облегающий трикотаж, бермуды и объемный жакет. Если обувь яркого цвета, не пытайтесь подбирать к ней сумку или другие аксессуары в тон. Пусть она остаётся главным акцентом.

Туфли в танцевальном стиле

Пожалуй, самый неожиданный тренд осени — туфли в танцевальном стиле: тонкая подошва, мягкая кожа, шнуровка и силуэт, плотно облегающий стопу. Современные версии сочетают в себе элементы классических оксфордов и танцевальной обуви.

Сначала они могут показаться странными, но именно такие модели часто становятся самыми интересными деталями образа. Носите их с джинсами или длинной юбкой, а слегка укороченные брюки помогут полностью продемонстрировать обувь. Добавьте водолазку и тренч — и вы получите очень актуальный осенний образ.

Осень 2026 года доказывает, что модная обувь больше не должна быть неудобной или слишком экстравагантной. Поэтому вместо того, чтобы скупать все тренды сезона, достаточно выбрать одну пару, которая действительно вписывается в ваш стиль.

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